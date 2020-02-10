Эксперт: коронавирус — уже далеко не только проблема Китая. Он может привести к полному спаду экономики(7)
Главный аналитик Прибалтики в SEB Эдуардас Петрулис делится тремя сценариями развития возможных влияний нового вируса:
Главный аналитик Прибалтики в SEB Эдуардас Петрулис делится тремя сценариями развития возможных влияний нового вируса:
"Коронавирус, распространяющийся в Китае и в последнее время также в других странах, является серьезной опасностью для мировой экономики и основным фактором риска для финансовых рынков. Несмотря на то, что смертность от нового вируса ниже, чем от SARS (другой вирус дыхательных путей, вспышка которого произошла в 2002–2003 годах), общее количество ежедневных случаев заболевания и количество смертельных случаев значительно возросло по сравнению с регистрацией первых случаев заражения. Тем не менее видно, что темп роста количества подтвержденных случаев замедляется.
Если говорить об экономике в целом, то возможно всё: от небольших нарушений до спада в мировой экономике. Также последствия могут означать для рынка акций кратковременную коррекцию или долговременное падение курса. В связи с коронавирусом мы можем ожидать развития одного из трех сценариев:
I вирус быстро будет взят под контроль; количество случаев заболевания увеличится в течение 1–2 недель, что незначительно отразится на экономическом росте, но после этого последует быстрое восстановление весной как среди производителей, так и потребителей;
II вирус будет распространяться долгое время; количество случаев достигнет пика в конце февраля, что приведет к значительному замедлению экономического роста, и последствия заражения вирусом можно будет сравнивать с последствиями торговой войны;
III эпидемия продолжится в марте, вызвав полный спад экономики.
Сейчас видно, что рынок ждет быстрого взятия вируса под контроль. Прогноз роста ВВП Китая в 5,7%, данный аналитиками SEB на 2020 год, сохраняется, хотя следует отметить, что отрицательные риски в последнее время возросли. Спрогнозировать распространение вируса затруднительно, поскольку этот вирус редкий, его ход сложно (если не сказать невозможно) предсказать и на сегодняшний день у него нет прецедентов.
Но чтобы иметь более точную картину происходящего, рассмотрим уже проявившееся влияние нового вируса:
Влияние на рынки акций. До сих пор видно, что вспышка коронавируса повлияла в основном на акции развивающегося рынка и в особенности на акции азиатских предприятий. Падения индексов Европы и США были более скромными, но достаточными для обнуления всего успеха, достигнутого с начала 2020 года. Колебание цен акций было крупнейшим за четыре месяца. Цены акций предприятий, более всего связанных с Китаем (например, производители чипов, круизные суда, операторы казино), упали сильнее всего, в то время как многие другие указали на возможные задержки в производстве (Apple, Tesla, Coca-Cola) или сообщили о закрытии мест розничной торговли в материковом Китае (McDonald’s, Starbucks).
Места убежища. Вспышка вируса обусловила вложение в более надёжные активы: доходность государственных облигаций упала, а цена золота возросла (что для инвесторов в условиях падения готовности к рискам является обычным). Вследствие высокой волатильности рынков акций, высоких цен и увеличившейся осторожности инвесторов тенденция может продолжиться, если на рынок поступит больше плохих новостей, связанных с вирусом. Однако если властям Китая удастся быстро взять ситуацию под контроль, то позиция инвесторов в отношении рискованных активов станет более радужной.
Валютный рынок. Ситуация повлияла также на валютный рынок: так называемые малые валюты подешевели по отношению к доллару США и евро аналогично тому, как это случилось в разгар торгового конфликта между США и Китаем. Это означает, что такие валюты, как шведская или норвежская крона вследствие внешних шоков потеряют в стоимости даже в случае, если экономические показатели не ухудшатся (в течение последней пары недель ситуация действительно была противоположной — экономические показатели большинства стран были лучше ожидаемого).
Потребительские товары. Цены на нефть и большинство промышленных металлов (железная руда, медь и др.) значительно упали вследствие вспышки вируса. С начала 2020 года, когда вирус передался от животных к человеку, цена сырой нефти марки Brent упала на 17%, а цена меди непрерывно снижалась в течение 14 официальных рабочих дней биржи, что является самым продолжительным падением за несколько десятилетий. Учитывая, что цена меди используется зачастую для оценки ситуации промышленного сектора во всем мире, вероятно, что различные показатели сектора упадут в феврале.
Денежная политика. Банк Китая уже увеличил платежную готовность государственной финансовой системы, а представитель Федерального резерва Джером Пауэлл считает вирус одним из крупнейших факторов, создающих неуверенность в экономической перспективе. С большой вероятностью существенное ухудшение экономических показателей, обусловленное вирусом, привело бы к дальнейшему смягчению денежной политики со стороны мировых центральных банков и, как результат, к более низким процентным ставкам.
Страны Балтии. На балтийском рынке акций отсутствуют предприятия, у которых имеется тесная связь с Китаем, но было бы нереально надеяться, что этот рынок сможет в случае масштабной глобальной коррекции остаться нетронутым. Если говорить о реальной экономике, то все три балтийские страны — маленькие, с открытой экономикой (если ее измерять как весовую долю внешней торговли от ВВП), и существенные проблемы на их экспортных рынках неизбежно обусловили бы ухудшение экономической перспективы. В современной экономике нарушения в цепочке поставок затрагивают не только тех, кто непосредственно вовлечен в экономические операции.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Россияне, проживающие в Китае, открыли правду о коронавирусе
СМИ: Курникова и Иглесиас ожидают третьего ребенка
Дочь Пескова сделала откровенное заявление на всю Россию