Эксперт Кембриджского университета: “знак хорошего настроения” Хельме — из учебника по правопопулизму

”К этому нужно относиться серьезно. Правопопулисты позволяют себе таких вещи, когда уже избраны во власть. Они играют на двусмысленности, как это делает и Боде (Тьерри Боде — лидер нидерландской правопопулисткой партии ”Форум за демократию” — прим.ред.)”. Они создают скандал, а затем отступают. То есть после получения общественного внимания. В случае с Эстонией это четкий знак их правопопулистским последователям. Но он всегда имеет два значения, поэтому проходит. Время от времени жест нормализуется. На самом деле он из учебника по правопопулизму”, — комментирует эксперт.