Эксперт Кембриджского университета: “знак хорошего настроения” Хельме — из учебника по правопопулизму

Голландское издание Algemeen Dagblad пишет о т. н. ”знаке хорошего настроения” от Марта и Мартина Хельме. По словам исследователя правопопулистских партий Западной Европы Кембриджского университета Леони де Йонге, хотя в правопопулистких кругах и говорят, что этот знак используется для того, чтобы троллить левых либералов, это давно уже перестало быть шуткой.
”К этому нужно относиться серьезно. Правопопулисты позволяют себе таких вещи, когда уже избраны во власть. Они играют на двусмысленности, как это делает и Боде (Тьерри Боде — лидер нидерландской правопопулисткой партии ”Форум за демократию” — прим.ред.)”. Они создают скандал, а затем отступают. То есть после получения общественного внимания. В случае с Эстонией это четкий знак их правопопулистским последователям. Но он всегда имеет два значения, поэтому проходит. Время от времени жест нормализуется. На самом деле он из учебника по правопопулизму”, — комментирует эксперт.