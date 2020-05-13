13.05.2020, 13:50

Эксперт фонда природы: инвестиции Эстонии в сланцевую промышленность противоречат субсидиям ЕС


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Эксперт фонда природы: инвестиции Эстонии в сланцевую промышленность противоречат субсидиям ЕС
Foto: Madis Veltman

24 европейские гражданские организации отправили письмо в Европейскую комиссию, в котором обращают внимание, что план правительства Эстонии расширить сланцевую промышленность противоречит договорам и дотациям ЕС.

27 марта правительство Эстонии инвестировало 125 млн евро, поступивших от налогоплательщиков, в строительство завода Eesti Energia по добыче сланцевого масла, и сейчас рассматривает план поддержать завод по предварительному рафинированию, общая стоимость которого равна 600 млн евро.

Гражданские организации в своем письме Европейской комиссии обращают внимание на то, что инвестиции и планы правительства Эстонии продлевают зависимость страны от ископаемого топлива, способствуют экспорту эмиссии CO2 и увеличивают эмиссию CO2 в глобальном плане. Это напрямую противоречит целям Фонда справедливого перехода ЕС, куда правительство Эстонии также намерено обратиться за дотациями, тем самым ставя под сомнение эффективность фонда и целесообразность использования денег налогоплательщиков.

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По словам инициировавшей составление письма организации, эксперта по защите интересов Эстонского фонда природы Уку Лиллевяли, противоречивые инвестиции и планы правительства Эстонии указывают на узкие места в намерениях ЕС стать к 2050 углеродно-нейтральным.

”То, что страна-член ЕС может получить в ЕС средства на поддержку справедливого перехода и в то же время использует собственные ресурсы для движения совсем к другим целям указывает на вопиющие недостатки в планах ЕС инициировать и поддержать достижение климатических целей в странах ЕС”, — считает он.

Гражданские организации обращают внимание на инвестиции Эстонии в сланцевый сектор во время пандемии вместо того, чтобы выбрать приоритетом удовлетворение более насущных потребностей, связанных со здравоохранением и экономикой, для чего Эстония также получила поддержку ЕС в размере 295 млн евро.

”Решение правительства Эстонии инвестировать деньги налогоплательщиков в сектор с высоким риском является неприемлемым и противоречит достижению целей ЕС, особенно сейчас, когда велика необходимость использовать ресурсы для того, чтобы заниматься образовавшимися из-за COVID-19 узкими местами в экономике и обеспечить зеленый переход”, — подчеркнул подписавший письмо Элиф Гюндюзиели, управляющий политический координатор Европейской климатической сети (CAN Europe).

Организации попросили Европейскую комиссию дать оценку сложившейся ситуации и спрашивают, как именно комиссия намерена обеспечить, чтобы Эстония и другие члены ЕС, ходатайствующие о средствах из Фонда справедливого перехода, не использовали бы собственные ресурсы на поддержку действий, противоречащим целям фонда. К коллективному обращению присоединились Эстонский фонд природы, Эстонское зеленое движение, Центр природоохранного права, Европейская климатическая сеть (CAN Europe), CEE Bankwatch и многие другие общественные организации.

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