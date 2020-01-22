Эксперт допускает проникновение нового китайского вируса в Эстонию

По оценке профессора микробиологии и вирусологии Тартуского университета Ирьи Лутсар, нельзя исключать, что новый коронавирус может быть завезен и в Эстонию. Об этом пишет rus.err.ee.
"Я бы в настоящее время не отменяла запланированные поездки, но стоит учитывать, что многие государства обеспокоены распространением заболевания, и в аэропортах может быть дополнительный контроль", — заявила Лутсар в интервью "Актуальной камере".
"Специфических лекарств от этого вируса сейчас нет, то есть лечить это заболевание нельзя. Но стоит воздержаться в Китае от посещения рыбных рынков и рынков с животными, также не контактировать с заболевшими людьми. Мыть руки, защищаться во время кашля — обычные меры предосторожности", — добавила Лутсар.
По последним данным, число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек.
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