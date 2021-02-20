Эксперт Департамента здоровья: нет оснований считать, что "Спутник" хуже других вакцин(8)
Главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова ответила на вопросы RusDelfi о российской вакцине "Спутник".
Главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова ответила на вопросы RusDelfi о российской вакцине "Спутник".
Сейчас часто говорят о разных вакцинах: Pfizer, AstraZeneca, ”Спутник V”, Moderna. Конечно, так спрашивать нельзя, но какая самая лучшая?
Перечисленные вами вакцины эффективны в отношении тяжелых форм. Они очень эффективны в отношении симптоматической инфекции. Эффективность в бессимптомных формах заболевания — не доказана.
У нас будут и Pfizer, и Astrazeneca, и Moderna. Последней немного меньше. Если говорить о заказах, то важно отметить, что Эстония заключила с Европейским союзом договор на поставку всех возможных вакцин, которые имеют разрешения на продажу в ЕС.
Не опасно ли выпускать на рынок вакцину AstraZeneca, если ее не советуют пожилым людям?
Не советует — неправильно слово. Скорее, в отношении пожилых людей еще недостаточно данных. Поэтому производитель вакцины оставил верхний возрастной предел открытым. Поэтому государство само решает, где будет этот возрастной предел. В Эстонии это решала специальная комиссия из экспертов иммунизации, инфекционных болезней, детских болезней. Комиссия решила, что этот возрастной предел будет 70 лет.
Российской вакциной ”Спутник” не прививают в Эстонии. Почему?
Эстония может закупать только те вакцины, которые имеют разрешение на продажу в Европейском союзе. Если ”Спутник” получит такое разрешение, пройдет все испытания, мы будем относиться к ”Спутнику” так же, как и к другим вакцинам. Возможно, мы сможем ее закупить. Повторю, это зависит не от Эстонии, а от страны производителя — как быстро она получит разрешение на продажу в Европейском союзе.
Из документов следует, что эффективность "Спутника" составляет 91.6%.
Это много?
Это высокий процент. Вакцина Moderna — 94% эффективности, Pfizer — 95%. Это очень высокий процент, нет оснований считать, что эта вакцина хуже других. Она произведена по векторной технологии, как и AstraZeneca.
А Pfizer и Moderna по какой технологии?
Они произведены по технологии mRNA. Смысл этой технологии заключается в том, что в организм не вводится генетический материал, сам антиген. А в организм вводится mRNA, записанная, как на листе бумаге, информация об антигене. Не сам антиген, а информация о нем. Когда эта информация достигает клеток организма, клетка считывает ее и начинает синтезировать антиген. Организм фиксирует этот антиген как чужеродный объект и начинает вырабатывать на него антитела. Вот такая остроумная технология.
”mRNA или мРНК — вирусная молекула, заключенная в липидную наночастицу. При попадании в клетку mRNA синтезирует антигены, вызывающие иммунную реакция
Что подразумевает из себя технология у вакцин ”Спутник” и AstraZeneca? В чем разница?
Там технология похожая, но носитель информации об антигене другой. В векторных вакцинах носитель об информации аденовирус. Это респираторный вирус, который циркулирует в окружающей среде и человек встречается с ним довольно часто. В чем проблема векторных вакцин — аденовирус должен транспортировать в клетку человеческого организма информацию об антигене — его код. И нужно, чтобы организм ему позволил дойти до клетки-мишени. А поскольку человеческий организм встречается в аденовирусами довольно часто, то у любого человека есть антитела к аденовирусу. И он не успевает дойти до клетки, так как антитела его уничтожают. Чтобы защитить аденовирус, то берут не те аденовирусы, с которыми мы часто встречаемся, а наоборот — вирусы, с которыми мы редко сталкиваемся. Или же других типов млекопитающих.
В AstraZeneca использован аденовирус шимпанзе, например. Человек с ним не сталкивается и у него нет на него антител. Поэтому аденовирус шимпанзе спокойно доносит до клетки человека генетический код. В вакцине ”Спутник” используется человеческий аденовирус, типа-26 и типа-5. Они тоже достаточно редко встречаются у человека. Чтобы повысить эффективность вакцины, в России придумали интересный ход — первую дозу вкалывают с вирусом типа-26, а вторую с типа-5. Даже если человеческий организм выработает антитела на вирус типа-26, то при второй дозе аденовируса у человека уже не будет антител и он спокойно дойдет до клетки.
Методика одинаковая, организм получает информацию и вырабатывает антиген. Разница только в ”доставке”. В первом случае это информация об антигене, во втором — аденовирус. Преимущество аденовирусных вакцин ("Cпутник", AstraZeneca) в том, что они более стабильны. Их нужно хранить при температуре +2 — +8, в обычном холодильнике. Другие вакцины нужно хранить в ультранизких температур. Для Moderna -20, для Pfizer -70.
Вокруг технологии mRNA (Pfizer и Moderna) ходит очень много мифов, якобы mRNA меняет геном клетки. Это не так. Она очень нежная, нестабильная. Поэтому когда доходит до клетки — растворяется.
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