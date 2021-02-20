Эксперт Департамента здоровья: нет оснований считать, что "Спутник" хуже других вакцин

Сейчас часто говорят о разных вакцинах: Pfizer, AstraZeneca, ”Спутник V”, Moderna. Конечно, так спрашивать нельзя, но какая самая лучшая?

Перечисленные вами вакцины эффективны в отношении тяжелых форм. Они очень эффективны в отношении симптоматической инфекции. Эффективность в бессимптомных формах заболевания — не доказана.

У нас будут и Pfizer, и Astrazeneca, и Moderna. Последней немного меньше. Если говорить о заказах, то важно отметить, что Эстония заключила с Европейским союзом договор на поставку всех возможных вакцин, которые имеют разрешения на продажу в ЕС.

Не опасно ли выпускать на рынок вакцину AstraZeneca, если ее не советуют пожилым людям?

Не советует — неправильно слово. Скорее, в отношении пожилых людей еще недостаточно данных. Поэтому производитель вакцины оставил верхний возрастной предел открытым. Поэтому государство само решает, где будет этот возрастной предел. В Эстонии это решала специальная комиссия из экспертов иммунизации, инфекционных болезней, детских болезней. Комиссия решила, что этот возрастной предел будет 70 лет.

Российской вакциной ”Спутник” не прививают в Эстонии. Почему?

Эстония может закупать только те вакцины, которые имеют разрешение на продажу в Европейском союзе. Если ”Спутник” получит такое разрешение, пройдет все испытания, мы будем относиться к ”Спутнику” так же, как и к другим вакцинам. Возможно, мы сможем ее закупить. Повторю, это зависит не от Эстонии, а от страны производителя — как быстро она получит разрешение на продажу в Европейском союзе.

Из документов следует, что эффективность "Спутника" составляет 91.6%.

Это много?

Это высокий процент. Вакцина Moderna — 94% эффективности, Pfizer — 95%. Это очень высокий процент, нет оснований считать, что эта вакцина хуже других. Она произведена по векторной технологии, как и AstraZeneca.

А Pfizer и Moderna по какой технологии?

Они произведены по технологии mRNA. Смысл этой технологии заключается в том, что в организм не вводится генетический материал, сам антиген. А в организм вводится mRNA, записанная, как на листе бумаге, информация об антигене. Не сам антиген, а информация о нем. Когда эта информация достигает клеток организма, клетка считывает ее и начинает синтезировать антиген. Организм фиксирует этот антиген как чужеродный объект и начинает вырабатывать на него антитела. Вот такая остроумная технология.