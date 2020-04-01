Эксперт Центра тревоги: если видите скопление людей, обязательно звоните на 112!
Эксперт Центра тревоги Крислин Тигазе дает наставление: если вы видите, как где-то собирается большая компания людей, нужно об этом обязательно оповестить полицию.
Эксперт Центра тревоги Крислин Тигазе дает наставление: если вы видите, как где-то собирается большая компания людей, нужно об этом обязательно оповестить полицию.
Если вы видите, как где-то собирается группа людей, или как кто-то нарушает правила передвижения, то нужно тут же позвонить на номер 112, объясняет Тигазе.
Тигазе подчеркивает, что, увидев нарушение, нужно звонить в полицию на номер 112, а не на кризисный инфономер 1247. Только тогда звонок попадает в информационную базу вместе с данными о местоположении звонящего. Полиция относится ко всем сообщениям серьезно и реагирует на них.
Нужно быть готовыми ответить на вопросы о том, сколько людей собралось вместе, и в общих чертах описать их внешний вид. Это необходимо для того, чтобы полиция нашла нужных людей, если они, например, уже ушли в другое место.
Все остальные вопросы касательно коронавируса и чрезвычайного положения можно задать по номеру 1247. На номер можно позвонить также, если нужна эмоциональная поддержка. Для вызова полиции, скорой помощи и спасателей работает номер 112.
Правительство установило ограничения передвижения в общественных местах, как спортивные и игровые площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и общественные помещения, по правилу 2+2. Это значит, что люди должны передвигаться максимум вдвоем и соблюдать дистанцию в два метра от других людей. Под первое ограничение не попадают семьи и люди, находящиеся при исполнении.
Тем, кто нарушает установленные на время режима ЧС ограничения, полиция может выписать штраф.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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