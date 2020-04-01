Эксперт Центра тревоги: если видите скопление людей, обязательно звоните на 112!

Если вы видите, как где-то собирается группа людей, или как кто-то нарушает правила передвижения, то нужно тут же позвонить на номер 112, объясняет Тигазе.

Тигазе подчеркивает, что, увидев нарушение, нужно звонить в полицию на номер 112, а не на кризисный инфономер 1247. Только тогда звонок попадает в информационную базу вместе с данными о местоположении звонящего. Полиция относится ко всем сообщениям серьезно и реагирует на них.

Нужно быть готовыми ответить на вопросы о том, сколько людей собралось вместе, и в общих чертах описать их внешний вид. Это необходимо для того, чтобы полиция нашла нужных людей, если они, например, уже ушли в другое место.

Все остальные вопросы касательно коронавируса и чрезвычайного положения можно задать по номеру 1247. На номер можно позвонить также, если нужна эмоциональная поддержка. Для вызова полиции, скорой помощи и спасателей работает номер 112.

Правительство установило ограничения передвижения в общественных местах, как спортивные и игровые площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и общественные помещения, по правилу 2+2. Это значит, что люди должны передвигаться максимум вдвоем и соблюдать дистанцию в два метра от других людей. Под первое ограничение не попадают семьи и люди, находящиеся при исполнении.

Тем, кто нарушает установленные на время режима ЧС ограничения, полиция может выписать штраф.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!