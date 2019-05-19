ЭКСПЕРИМЕНТ: Журналисты "забыли" в таллиннском парке ящик пива. Что было потом?

Тут появляются две красивые девушки с пучками на головах. Блондинка и брюнетка. Одна — в розовом пиджаке и рваных джинсах. Брюнетка фотографирует, блондинка позирует.

Уже два с половиной часа прошло с начала эксперимента. Ветер усиливается. Солнце начало скрываться за деревьями. Наворачиваю круги, чтобы согреться. В сотне метрах от меня сидит загорелый молодой мужчина. Протягивает руку: ”Алар!”. С его слов, работал в Финляндии и Швеции. Клал камень, полы, строил дороги. Ремонтировал церковь Яани в Таллинне.

Теперь остался без работы, на аренду недег нет. Сегодня купил палатку за 20 евро, собирается поставить ее в парке Шнелли у пруда. Завтра встретится с бывшим работодателем, вдруг получит недополученную зарплату. Тогда снимет комнату.

- Сколько должен получить?

- 300 евро!

- Этого надолго не хватит.

- Хоть на чуть-чуть!

- Есть какое-то рабочее место?

Мотает головой.

- А друзей, кто помог бы?

Алар поведал, что жил у знакомого, бывшего полицейского, но он в другой комнате избивал жену. Алар не осмелился вмешаться — боялся сам получить.

Прибегает фотограф Валло. ”Пиво ушло! Мужчина и женщина взяли ящик, посмотрели по сторонам и ушли. Убежали с ним в тоннель”.

”Когда?” — спрашиваю я.

”Только что!”

Я побежал следом. Никого не видать. Чутье подсказывает, что надо бежать на трамвайную остановку. И не подвело: с другой стороны здания вокзала запримечен мужчина, волочащий наш ящик. Оглядывается по сторонам, торопится. Бутылки побрякивают. И подходит двойка.

Мужчина и женщина садятся на трамвай, я — следом. Садятся, пару знакомых с ними. Разговаривают на русском. Мужчина им рассказывает о случае с победным выражением лица.

Я пытаюсь сделать фотку телефоном. Получается не очень, но хоть что-то.

Едем четыре-пять остановок в сторону Копли. Бутылки побрякивают.

Остановка Ситси. Открываются двери — пассажиры выходят. За секунду до их закрытия под звон бутылок мужчина и женщина выпрыгивают из трамвая. Я — следом.

Женщина идет в магазин. Мужчина ставит добычу на лавочку, прикуривает и ходят туда-сюда.

Подхожу, пытаюсь быть веселым и ненавязчивым: ”На праздник?”

”Да!” Мужчина также весел.

”Хорошенько вы снарядились!”

”Подарили!”

”Серьезно?!”

”Подарили. Друзья подарили!”

Мужчина снова закуривает. Говорит, что родился в Эстонии. Зовут Сергей, 35 лет. Строитель. Говорит, мол, жил и в Латвии, но там не так хорошо. В Эстонии — лучше, культурнее. Все в Эстонии, по его словам, лучше.

У него есть друзья даже в Америке, но он с этой страной никак не связан. Хотя бы посмотреть, как нездорово они там питаются! "В Эстонии еда здоровее, люди едят каши, заботятся о своем здоровье. Или суп. А не гамбургеры, как в Америке. Что дает организму гамбургер? Ничего хорошего, ведь так?!"

А еще, если сравнивать Эстонию и Латвию, то в последней больше национализма. В Эстонии — не так. Только чуть-чуть. Так говорит Сергей. По-русски. Эстонским он не владеет. Говорю Сергею, мол, да, приятно слышать. А тот ящик пива, что он прихватил в парке Шнелли, на самом деле мой. Я поставил его, немного отошел, а он — пропал.

”Правда? — удивился Сергей. — А что же ты его без надзора оставил?”

Я ответил, что не стану делать тайны: хотел посмотреть, как быстро его уволокут.

Сергей решил пояснить. Они отдыхали, гуляли. Смотрят: ящик пива, бесхозный, вот и взяли.

Самим нам не надо, подумали, раздадим друзьям. Мы никогда столько не пьем. Всего нам не надо!

Смотрит на меня.

- Хочешь тоже?

- Нет, спасибо.

- Ну и что теперь? Напишете, мол, два с половиной часа ничего не происходило, и тут пришел русский и украл ваше пиво?

- Примерно так оно и было.

- Если бы были эстонцы, ничего не было бы. Пришел русский, и ящик пропал?

- Был бы эстонец — я бы сейчас говорил с эстонцем.

- То есть дружелюбно напишете?

- Конечно. Сегодня ведь праздник — 9 мая!