ЭКСПЕРИМЕНТ: Журналисты "забыли" в таллиннском парке ящик пива. Что было потом?(31)
Журналисты Eesti Ekspress вечером 9 мая в парке Шнелли оставили ящик пива (20 бутылок) и посмотрели, что будет происходить.
Журналисты Eesti Ekspress вечером 9 мая в парке Шнелли оставили ящик пива (20 бутылок) и посмотрели, что будет происходить.
Погода прекрасная, в безветренном местечке хорошо припекает, на Доме Стенбока реет флаг. Фотограф Валло сидит на лавочке с покерфейсом и фотоаппаратом между ног. В десятке метров от него, на соседне лавочке, стоит ящик пива.
Из-за него мы тут и собрались.
Я купил в ”Сельвере” на Балтийском 20 бутылок сакуского пива и поместил их большой пластиковый ящик (был у меня при себе). После чего мы переместились в парк Шнелли.
Ящик обосновался в тени, на одной из парковых скамеек.
Два темнокожих иностранца. Молодой человек и девушка. Оба в хопошем настроении, с бутылками пива ICE. Стоят, смеются, ящика не видят. Допивают оба — и уходят.
Я перемещаю ящик со скамейки на обочину дороги, чтобы было очевидно: это не пустая тара, тут — пиво.
К пруду подходит компания увлеченных биологией. Учитель рассказывает, как измерять глубину водоема специальным прибором и объясняет, как это работает. Но, увы, ветер дует в другую сторону — столько интересного я пропустил!
Тут и там нищие роются в помойках.
Прошел час, стало скучно. Подходит пожилой мужчина в кепке. Обращается к Валло.
”На какой языке вы говорите?” — спрашивает он.
”На английском!” — отвечает фотограф.
”Ничего не понимаю по-английски”, — поведал он. Исследовал ящик и прокомментировал: ”Это человек широкой души, кто поставил сюда этот ящик 9 мая!”
Мужчина садится и засовывает руки в карманы. ”Но мы его не возьмем!”
Достает приплюснутую бутылку, открычивает крышку и отхлебывает. ”У нас — своя марка!”
Сделал добрый глоток — вытер рот рукавом. Посидел еще чуть-чуть, встал, пожелал хорошего вечера и пошел своей дорогой.
Тут появляются две красивые девушки с пучками на головах. Блондинка и брюнетка. Одна — в розовом пиджаке и рваных джинсах. Брюнетка фотографирует, блондинка позирует.
Уже два с половиной часа прошло с начала эксперимента. Ветер усиливается. Солнце начало скрываться за деревьями. Наворачиваю круги, чтобы согреться. В сотне метрах от меня сидит загорелый молодой мужчина. Протягивает руку: ”Алар!”. С его слов, работал в Финляндии и Швеции. Клал камень, полы, строил дороги. Ремонтировал церковь Яани в Таллинне.
Теперь остался без работы, на аренду недег нет. Сегодня купил палатку за 20 евро, собирается поставить ее в парке Шнелли у пруда. Завтра встретится с бывшим работодателем, вдруг получит недополученную зарплату. Тогда снимет комнату.
- Сколько должен получить?
- 300 евро!
- Этого надолго не хватит.
- Хоть на чуть-чуть!
- Есть какое-то рабочее место?
Мотает головой.
- А друзей, кто помог бы?
Алар поведал, что жил у знакомого, бывшего полицейского, но он в другой комнате избивал жену. Алар не осмелился вмешаться — боялся сам получить.
Прибегает фотограф Валло. ”Пиво ушло! Мужчина и женщина взяли ящик, посмотрели по сторонам и ушли. Убежали с ним в тоннель”.
”Когда?” — спрашиваю я.
”Только что!”
Я побежал следом. Никого не видать. Чутье подсказывает, что надо бежать на трамвайную остановку. И не подвело: с другой стороны здания вокзала запримечен мужчина, волочащий наш ящик. Оглядывается по сторонам, торопится. Бутылки побрякивают. И подходит двойка.
Мужчина и женщина садятся на трамвай, я — следом. Садятся, пару знакомых с ними. Разговаривают на русском. Мужчина им рассказывает о случае с победным выражением лица.
Я пытаюсь сделать фотку телефоном. Получается не очень, но хоть что-то.
Едем четыре-пять остановок в сторону Копли. Бутылки побрякивают.
Остановка Ситси. Открываются двери — пассажиры выходят. За секунду до их закрытия под звон бутылок мужчина и женщина выпрыгивают из трамвая. Я — следом.
Женщина идет в магазин. Мужчина ставит добычу на лавочку, прикуривает и ходят туда-сюда.
Подхожу, пытаюсь быть веселым и ненавязчивым: ”На праздник?”
”Да!” Мужчина также весел.
”Хорошенько вы снарядились!”
”Подарили!”
”Серьезно?!”
”Подарили. Друзья подарили!”
Мужчина снова закуривает. Говорит, что родился в Эстонии. Зовут Сергей, 35 лет. Строитель. Говорит, мол, жил и в Латвии, но там не так хорошо. В Эстонии — лучше, культурнее. Все в Эстонии, по его словам, лучше.
У него есть друзья даже в Америке, но он с этой страной никак не связан. Хотя бы посмотреть, как нездорово они там питаются! "В Эстонии еда здоровее, люди едят каши, заботятся о своем здоровье. Или суп. А не гамбургеры, как в Америке. Что дает организму гамбургер? Ничего хорошего, ведь так?!"
А еще, если сравнивать Эстонию и Латвию, то в последней больше национализма. В Эстонии — не так. Только чуть-чуть. Так говорит Сергей. По-русски. Эстонским он не владеет. Говорю Сергею, мол, да, приятно слышать. А тот ящик пива, что он прихватил в парке Шнелли, на самом деле мой. Я поставил его, немного отошел, а он — пропал.
”Правда? — удивился Сергей. — А что же ты его без надзора оставил?”
Я ответил, что не стану делать тайны: хотел посмотреть, как быстро его уволокут.
Сергей решил пояснить. Они отдыхали, гуляли. Смотрят: ящик пива, бесхозный, вот и взяли.
Самим нам не надо, подумали, раздадим друзьям. Мы никогда столько не пьем. Всего нам не надо!
Смотрит на меня.
- Хочешь тоже?
- Нет, спасибо.
- Ну и что теперь? Напишете, мол, два с половиной часа ничего не происходило, и тут пришел русский и украл ваше пиво?
- Примерно так оно и было.
- Если бы были эстонцы, ничего не было бы. Пришел русский, и ящик пропал?
- Был бы эстонец — я бы сейчас говорил с эстонцем.
- То есть дружелюбно напишете?
- Конечно. Сегодня ведь праздник — 9 мая!
- Вот это хорошо. Дружно жить надо. Не надо драться и воевать. Я прав?
Напряжение спадает.
- Два с половинйо часа? Как долго ждали! Надо было сразу в Копли тащить, или на рынок в Ласнамяэ, тогда бы за минуту унесли. Что в Копли не принесли, мы тут живем?!
- Ну вот, не были такими умными!
- Да. А вообще живем тут хроошо. Эстония — страна культурная, я отвечаю.
Тут вернулась из магазина женщина, зовут Светлана.
Услышав, что я журналист, решила посетовать.
”Эстонский работодатель не платит русским зарплату. Это нормально? Если зарплату не платят — то и за границу уезжают!”
Далее поведала, как некий Вячеслав не платит с января. Что до ящика — Светала признала, что это удачная шутка.
По дороге домой я решил зайти еще раз на пруд Шнелли и посмотреть, как там Алар.
Он полдня пил пиво в парке, и я сомневаюсь, что он был в состоянии самостоятельно смог поставить палатку.
Он сообщил, что очень нужна обувь, размера 44-45. Без разницы какие, главное, чтобы крепкие.
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