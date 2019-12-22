ЭКСПЕРИМЕНТ | В Таллинне можно следить за человеком с помощью камер наблюдения

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Интернет-камеры слежения, установленные на перекрестках Таллинна, дают картинку в реальном времени. По идее - это делается в общественных интересах, для обеспечения порядка в дорожном движении. Однако в то же время камеры дают возможность проследить за перемещением людей, причем причем совершенно не в тех целях, для выполнения которых были задуманы.