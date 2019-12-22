22.12.2019, 11:45

ЭКСПЕРИМЕНТ | В Таллинне можно следить за человеком с помощью камер наблюдения


EST

Интернет-камеры слежения, установленные на перекрестках Таллинна, дают картинку в реальном времени. По идее - это делается в общественных интересах, для обеспечения порядка в дорожном движении. Однако в то же время камеры дают возможность проследить за перемещением людей, причем причем совершенно не в тех целях, для выполнения которых были задуманы.

Как показал видеоэксперимент Delfi TV, теоретически за вами может следить, например, и ревнивый партнер, и детектив-любитель... Так что нужно быть начеку!

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