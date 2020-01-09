Эксперимент со стоп-кнопкой. Как он влияет на график движения автобусов?

"Водителям была дана инструкция относиться к нововведению без фанатизма. Пока идет кампания по оповещению пассажиров. Они, естественно, к этому привыкнут не сразу. Водители сейчас смотря в оба, снижают скорость, подъезжая к остановкам", — передает rus.err.ee слова руководителя отдела планирования перевозок муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Андреса Колдре, сказанные им сегодня в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на ETV+.

"Движение становится более плавным, нет лишних разгонов и так далее. Все это экономит топливо и позволяет сохранять климат", — добавил Андрес Колдре.

Он также добавил, что вечернее расписание автобусов составлено с учетом данной системы, а эксперимент в целом не повлиял на график их движения.