ЭКСПЕРИМЕНТ: Сбор клубники — рабский ли это труд?

”Обычно мы собираем с лежков, но первую клубнику, если ее мало, собираем и вручную, — рассказывает хозяйка расположенного в Тартумаа хутора Лаари Кадри Небокат, куда журналист и летний репортер издания отправились для проведения эксперимента. — Собирать вручную намного труднее, и более четырех часов мы работать не даем. Рабочий день при сборе с лежаков составляет восемь часов, дружинники выдерживают по шесть часов”.

Далее повествование ведется от имени журналиста:

Нам выдают корзины, инструктируют и показывают борозды. Они такие длинные, что конца и края не видно. Перед тем, как в них погрузиться, надо надеть синие перчатки.

Красных ягод относительно мало. Поскольку весь собранный нами урожай будет продаваться на следующий день на тартуском рынке, а собранные ягоды имеют свойство дозревать, то мы собираем и не совсем созревшие. Говорят, что ягоды из Испании, когда их собирают, совсем белые, а дозревают они уже по пути к нам.

Я резво двигаюсь по бороздам, но очень мешают мухи и слепни. Днем обещают 30 градусов, а на солнце очень жарко. После часа работы начинает течь пот, попадая в глаза. Приятный ветерок и сладкие ягоды скрашивают картину и корзины наполняются.

После второго часа работы становится трудно разогнуться. После третьего часа приходит Кадри и говорит, что если спина не выдерживает, мы можем закончить. Мы чувствуем себя на удивление хорошо и продолжаем. На другом конце дороги заканчивает работу трактор с лежаками. Таких на хуторе Лаари три, каждый вмещает 14 человек. Сегодня работает семь человек. А до этого всего три, так работников просто не было.

На самом деле из Украины должен был приехать 51 человек. Уже зимой им оформили документы и заказали бытовки для ночлега. Но эти планы рухнули, как и у других производителей клубники.

Спустя четыре часа я начинаю понимать, что силы заканчиваются. Последняя борозда еще не пройдена, поэтому бросать нельзя.

Я теряю свои лидирующую позицию и Анналийза, которая вдвое моложе, обходит меня. Борозда тем временем заканчиваться отказывается. К счастью, с другого конца на помощь приходит Анналийза.