01.10.2019, 07:31

ЭКСПЕРИМЕНТ: Опытный водитель завалил экзамен на права — на своей машине и в Хаапсалу. В чем проблема?

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Туули Йыэсаар
Туули Йыэсаар
EST 49
ЭКСПЕРИМЕНТ: Опытный водитель завалил экзамен на права — на своей машине и в Хаапсалу. В чем проблема?
Rauno Volmar

Часто люди едут в другие города, чтобы сдать на права, так как в родном городе у них не получается сдать экзамен. Журналист Eesti Päevaleht Туули Йыэсаар решила провести эксперимент — сможет ли опытный водитель сдать экзамен по вождению, имея такие преимущества, как езда своей машине и сдача экзамена в небольшом городе.

Участник эксперимента имеет водительский стаж 15 лет: экзамен по вождению сдала в Таллиинне и с первого раза, позже постоянно была участником движения как в Таллинне, так и за рубежом, попадала в ДТП лишь один раз. Кроме того, экзамен она будет сдавать на личном автомобиле, за рулем которого чувствует себя уверенно.

Для эксперимента бывший экзаменатор Департамента шоссейных дорог Андре Оя посоветовал выбрать Хаапсалу, который является одним из городов так называемого "экзаменационного туризма" — когда люди едут в другие города, чтобы сдать на права, так как в родном городе у них не получается сдать экзамен.

Маленькая ошибочка — и экзамен провален?

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Начался экзамен хорошо. Журналист ехала прилежно: не забывала о поворотниках, мастерски преодолела круговую дорогу на выезде из города, сохраняла скорость в пределах допустимого. Однако потом на горизонте нарисовался грузовик — что же делать? Если в обычной жизни почти любой водитель решил бы его обогнать, то как вести себя на экзамене. К счастью для водителя, в этот момент экзаменатор попросил повернуть назад. Съехать к обочине, два маневра и готово — экзаменатор молчит, значит все в порядке, вроде бы.

Дальше начинается приключение в Хаапсалу и езда по извилистым улочкам с односторонним движением. Тут тож все легко — главное не забывать показывать поворот и сбавлять в нужные моменты скорость. Затем идут задания на парковку: параллельная парковка проходит более-менее, так как переднее колесу чуть дальше от тротуара, чем заднее, но экзаменатор сообщает, что расстояние в рамках допустимого.

Потом экзаменатор просит сделать поворот задним ходом вправо, что является вещью обыденной, например, при въезде в гараж. Журналист выполнила задание, но экзаменатор недоволен — поворот по слишком широкой дуге, так не пойдет. Так как задание выполнялось на улице — поворот с одной улицы на другую — то на момент автомобиль выехал на противоположную полосу движения. Выполняя вторую попытку, водитель пытался, наоборот, как можно более сэкономить место, и задел колесом бордюр. Есть еще одна попытка, которая заканчивается тем, что колеса на пару сантиметров въезжают на зеленую зону.

Этого достаточно: экзаменатор сообщает, что лишь за одно это задание журналист провалила экзамен.

Водители не замечают свои ошибки


"Признаться, я была удивлена, так как я считала, что это было сравнительно небольшая ошибка. Разве из-за этого можно провалить экзамен? На обратном пути я прокрутила весь экзамен в голове и пришла к выводу, что я справилась достаточно хорошо. Мне кажется, что я отлично придерживалась допустимой скорости, показывала поворот и вообще придерживалась безопасного стиля езды и прилежно помнила о правилах безопасности", — говорит журналист.

Однако экзаменатор Андре Оя развеивает иллюзии. По его словам, водитель более-менее придерживалась скорости, но пару раз она была слишком высокой.

А теперь ошибки:

- при выезде из города на полосе замедления нельзя сбавлять скорость, это беспричинно помешало другим участникам движения;

- на поворотах заезжала слишком далеко, будто ехала на грузовике;

- во время поворотов назад были ошибки при указании направления поворота — его нужно показывать до того момента, как остановишься;

- при объезде не показывала поворот, а на узких улицах Хаапсалу надо показывать поворот и при объезде канализационного люка;

- на перекрестках не была уверенна, находишься ли на главной дороге, что указывает на невнимательность к дорожным знакам;

ТОП

- в конце концов, при повороте назад — с третьей попытки! — траектория была правильная, но колеса в итоге оказались на зеленой зоне. Экзаменатор еще раз отметил, что лишь одной этой ошибки уже достаточно, чтобы провалить экзамен.

Оя подчеркивает, что этот эксперимент также показывает реальность того, что происходит у нас на дорогах. Многие водители ездят, опираясь на свои привычки и тем самым нарушая правила.

Экзамен слишком сложный или знаний слишком мало?


При этом экзаменатор не согласен с утверждением, что экзамен по вождению может быть слишком сложным: "А что тут сложного? Все шпаргалки — на обочине, сказано заранее, что нужно делать".

Даже небольшая, по мнению водителя, ошибка при повороте назад — серьезное нарушение, отмечает Оя. Это задание связано с ощущением пространства — если не получается попасть в нужные рамки, это явный знак того, что не можешь оценивать ситуации при движении.

"Эти задания предназначены не для того, чтобы издеваться над людьми, а для проверки того, как они могут справляться с тем, как объекты выглядят в зеркале заднего вида. […] Я не вижу, что нужно изменить", — уверен бывший экзаменатор.

По его словам, все дело в людях, а не в системе, а низкий процент сдачи экзамена напрямую связан со знаниями и умениями экзаменуемых. Исправить ситуацию помогло бы, по мнению Оя, если бы ученикам не устанавливали минимум необходимых часов практики езды — из-за этого многие слишком мало практикуются перед сдачей экзамена. Он и вовсе уверен, что объем практики езды нужно увеличить.

"Не умеют выполнять задания: упражнение по парковке, задний ход с поворотом, езда по склону вниз. В основном, это упражнение по парковке, где не могут выбрать место и не попадают в разметку. Конечно же, проблему представляют и поворотники, соблюдение знаков и разметки", — рассказывает экзаменатор об основных ошибках. Многие из них совершаются из-за поспешности учеников.

Андре Оя уверен, что права может получить любой человек — вопрос лишь в том, как много подготовки требуется каждому из них. Тут как с ездой на велосипеде: один ребенок едет с первого раза, а другому же приходится три года ездить с боковыми колесами, считает экзаменатор.

"Вопрос в желании и потраченном на обучение времени. Мы же учимся не для государства, а для того, чтобы уметь передвигаться", — подчеркивает он.

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