ЭКСПЕРИМЕНТ: Опытный водитель завалил экзамен на права — на своей машине и в Хаапсалу. В чем проблема?



Начался экзамен хорошо. Журналист ехала прилежно: не забывала о поворотниках, мастерски преодолела круговую дорогу на выезде из города, сохраняла скорость в пределах допустимого. Однако потом на горизонте нарисовался грузовик — что же делать? Если в обычной жизни почти любой водитель решил бы его обогнать, то как вести себя на экзамене. К счастью для водителя, в этот момент экзаменатор попросил повернуть назад. Съехать к обочине, два маневра и готово — экзаменатор молчит, значит все в порядке, вроде бы.

Дальше начинается приключение в Хаапсалу и езда по извилистым улочкам с односторонним движением. Тут тож все легко — главное не забывать показывать поворот и сбавлять в нужные моменты скорость. Затем идут задания на парковку: параллельная парковка проходит более-менее, так как переднее колесу чуть дальше от тротуара, чем заднее, но экзаменатор сообщает, что расстояние в рамках допустимого.

Потом экзаменатор просит сделать поворот задним ходом вправо, что является вещью обыденной, например, при въезде в гараж. Журналист выполнила задание, но экзаменатор недоволен — поворот по слишком широкой дуге, так не пойдет. Так как задание выполнялось на улице — поворот с одной улицы на другую — то на момент автомобиль выехал на противоположную полосу движения. Выполняя вторую попытку, водитель пытался, наоборот, как можно более сэкономить место, и задел колесом бордюр. Есть еще одна попытка, которая заканчивается тем, что колеса на пару сантиметров въезжают на зеленую зону.

Этого достаточно: экзаменатор сообщает, что лишь за одно это задание журналист провалила экзамен.

Водители не замечают свои ошибки



"Признаться, я была удивлена, так как я считала, что это было сравнительно небольшая ошибка. Разве из-за этого можно провалить экзамен? На обратном пути я прокрутила весь экзамен в голове и пришла к выводу, что я справилась достаточно хорошо. Мне кажется, что я отлично придерживалась допустимой скорости, показывала поворот и вообще придерживалась безопасного стиля езды и прилежно помнила о правилах безопасности", — говорит журналист.

Однако экзаменатор Андре Оя развеивает иллюзии. По его словам, водитель более-менее придерживалась скорости, но пару раз она была слишком высокой.

А теперь ошибки:

- при выезде из города на полосе замедления нельзя сбавлять скорость, это беспричинно помешало другим участникам движения;

- на поворотах заезжала слишком далеко, будто ехала на грузовике;

- во время поворотов назад были ошибки при указании направления поворота — его нужно показывать до того момента, как остановишься;

- при объезде не показывала поворот, а на узких улицах Хаапсалу надо показывать поворот и при объезде канализационного люка;

- на перекрестках не была уверенна, находишься ли на главной дороге, что указывает на невнимательность к дорожным знакам;

- в конце концов, при повороте назад — с третьей попытки! — траектория была правильная, но колеса в итоге оказались на зеленой зоне. Экзаменатор еще раз отметил, что лишь одной этой ошибки уже достаточно, чтобы провалить экзамен.

Оя подчеркивает, что этот эксперимент также показывает реальность того, что происходит у нас на дорогах. Многие водители ездят, опираясь на свои привычки и тем самым нарушая правила.

Экзамен слишком сложный или знаний слишком мало?



При этом экзаменатор не согласен с утверждением, что экзамен по вождению может быть слишком сложным: "А что тут сложного? Все шпаргалки — на обочине, сказано заранее, что нужно делать".

Даже небольшая, по мнению водителя, ошибка при повороте назад — серьезное нарушение, отмечает Оя. Это задание связано с ощущением пространства — если не получается попасть в нужные рамки, это явный знак того, что не можешь оценивать ситуации при движении.

"Эти задания предназначены не для того, чтобы издеваться над людьми, а для проверки того, как они могут справляться с тем, как объекты выглядят в зеркале заднего вида. […] Я не вижу, что нужно изменить", — уверен бывший экзаменатор.

По его словам, все дело в людях, а не в системе, а низкий процент сдачи экзамена напрямую связан со знаниями и умениями экзаменуемых. Исправить ситуацию помогло бы, по мнению Оя, если бы ученикам не устанавливали минимум необходимых часов практики езды — из-за этого многие слишком мало практикуются перед сдачей экзамена. Он и вовсе уверен, что объем практики езды нужно увеличить.

"Не умеют выполнять задания: упражнение по парковке, задний ход с поворотом, езда по склону вниз. В основном, это упражнение по парковке, где не могут выбрать место и не попадают в разметку. Конечно же, проблему представляют и поворотники, соблюдение знаков и разметки", — рассказывает экзаменатор об основных ошибках. Многие из них совершаются из-за поспешности учеников.

Андре Оя уверен, что права может получить любой человек — вопрос лишь в том, как много подготовки требуется каждому из них. Тут как с ездой на велосипеде: один ребенок едет с первого раза, а другому же приходится три года ездить с боковыми колесами, считает экзаменатор.

"Вопрос в желании и потраченном на обучение времени. Мы же учимся не для государства, а для того, чтобы уметь передвигаться", — подчеркивает он.