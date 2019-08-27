Эксперимент Министерства образования: вместе с русским учителем работает эстонский

"Во-первых, погружение мы продолжаем, есть школы, которые все больше работают на эстонском языке и есть еще вариант — дополнительная учительница, чтобы в начальной школе шла работа на обоих языках. Эти три варианта показывают, что у нас нет идеи русские школы закрывать, но есть больше возможностей для родителей выбирать свой вариант", — сказала "Актуальной камере" министр образования и науки Майлис Репс.

С прошлого года в 21 детском саду Таллинна и Ида-Вирумаа запущен соответствующий пилотный проект, когда в русской группе находятся сразу два русскоговорящих учителя плюс эстоноязычный учитель.

"Группа делится на две подгруппы — с одной подгруппой работает учитель эстонского языка, с другой — учитель русского языка. Потом группы объединяется, и работа проходит уже вместе", — пояснила директор таллиннского детского сада Mesipuu Лариса Комиссарова.