ЭКСПЕРИМЕНТ | Как сайты знакомств выманивают деньги у жаждущих любви эстонских мужчин

Автор статьи пишет, что она, будучи молодой девушкой, использует всемирные приложения знакомств, такие как Tinder или Bumble, и привыкла, что они бесплатные. Старшее же поколение, разыскивая в интернете сайты знакомств, зачастую попадает на платные страницы, бэкграунд и надежность которых очень трудно проверить.

Эксперимент Ekspress показал, что ищущих спутника могут очень легко обвести вокруг пальца.

"В порядке эксперимента создала себе аккаунты на нескольких известных сайтах знакомств. Поскольку среди ищущих любовь в Эстонии одним из самых популярных является интернет-портал MyDates, я сосредоточилась на нем. Для сравнения и проверки создала аккаунты также на порталах Badoo, mDates, iDates и SweetMeet".

MyDates — это сайт, который администрирует голландское предприятие Boranu On­line BV, и он выглядит надежным. Обещают найти подходящего спутника из ближайших окрестностей, показывают фотографии пользователей, которые якобы из Эстонии. Встречаются и эстонские имена. Заверяют, что твои данные защищены и что платить ты должен только тогда, когда вступаешь в беседу с конкретным искателем отношений.

"Сделала свою фотографию с максимально плохого ракурса и при помощи соответствующего приложения фото быстро превратила себя в пожилого мужчину и для сравнения также в женщину средних лет. Целью было увидеть, напишут ли мне, что напишут и кто напишет".

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Результаты были поразительные.

"В качестве женщины я в течение двух недель не получила ни единого сообщения, хотя якобы шестеро мужчины смотрели мой профиль.

В качестве мужчины мой почтовый ящик за один день был завален, и сообщений пришло точно больше двухсот. Я была неотразима!

Местом жительства всех пишущих — женщин очень разного возраста была указана Эстония, хотя традиционных эстонских имен там было мало. Так, среди прочих мне написали Соната, Юргита и Барбора. А также Майму92, Агне, Марет45, Мерике81. Многие женщины хотели увидеть мою фотографию. Сразу, как я подготовила и загрузила свою фотографию профиля, начала получать письма, что я привлекательный мужчина.