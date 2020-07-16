ЭКСПЕРИМЕНТ | Как сайты знакомств выманивают деньги у жаждущих любви эстонских мужчин(9)
Международные сайты знакомств беспощадно выманивают у эстонцев деньги. Особенно под ударом находятся одинокие немолодые мужчины, пишет Eesti Ekspress.
Международные сайты знакомств беспощадно выманивают у эстонцев деньги. Особенно под ударом находятся одинокие немолодые мужчины, пишет Eesti Ekspress.
Автор статьи пишет, что она, будучи молодой девушкой, использует всемирные приложения знакомств, такие как Tinder или Bumble, и привыкла, что они бесплатные. Старшее же поколение, разыскивая в интернете сайты знакомств, зачастую попадает на платные страницы, бэкграунд и надежность которых очень трудно проверить.
Эксперимент Ekspress показал, что ищущих спутника могут очень легко обвести вокруг пальца.
"В порядке эксперимента создала себе аккаунты на нескольких известных сайтах знакомств. Поскольку среди ищущих любовь в Эстонии одним из самых популярных является интернет-портал MyDates, я сосредоточилась на нем. Для сравнения и проверки создала аккаунты также на порталах Badoo, mDates, iDates и SweetMeet".
MyDates — это сайт, который администрирует голландское предприятие Boranu Online BV, и он выглядит надежным. Обещают найти подходящего спутника из ближайших окрестностей, показывают фотографии пользователей, которые якобы из Эстонии. Встречаются и эстонские имена. Заверяют, что твои данные защищены и что платить ты должен только тогда, когда вступаешь в беседу с конкретным искателем отношений.
"Сделала свою фотографию с максимально плохого ракурса и при помощи соответствующего приложения фото быстро превратила себя в пожилого мужчину и для сравнения также в женщину средних лет. Целью было увидеть, напишут ли мне, что напишут и кто напишет".
Результаты были поразительные.
"В качестве женщины я в течение двух недель не получила ни единого сообщения, хотя якобы шестеро мужчины смотрели мой профиль.
В качестве мужчины мой почтовый ящик за один день был завален, и сообщений пришло точно больше двухсот. Я была неотразима!
Местом жительства всех пишущих — женщин очень разного возраста была указана Эстония, хотя традиционных эстонских имен там было мало. Так, среди прочих мне написали Соната, Юргита и Барбора. А также Майму92, Агне, Марет45, Мерике81. Многие женщины хотели увидеть мою фотографию. Сразу, как я подготовила и загрузила свою фотографию профиля, начала получать письма, что я привлекательный мужчина.
За короткое время огромное количество сообщений. Начинавшие беседу женщины хвалили мою внешность или выражали желание "пошалить" со мной.
Я была не готова к такой популярности и заполнила маленькую анкету, которая была в профиле. Из нее явствовало, что я заядлый курильщик и пьяница, вдобавок безработный и даже не окончил школу.
Это ничего не изменило. Женщины по-прежнему сходили с ума по мне. Это была настоящая мечта ищущего отношения мужчины — полчища женщин разных возрастов делают комплименты и тешат твое самолюбие. Все это на чистом эстонском языке. Иногда похуже, иногда получше".
Почему же женщины так сходят с ума по партнерам, а мужчины совершенно равнодушны? В чем дело?
Коротко: в деньгах.
Общение между ищущими партнера идет через сообщения. Для этого пользователю портала нужны электронные "монеты". Каждое сообщение стоит 50 "монет". Для начала дают 100 "монет", чтобы запустить мяч. Для дальнейшего же общения их нужно докупать, другой возможности нет.
Женщины согласны на все, отвечают всегда очень быстро. Сразу согласны отвечать и на непристойные сообщения сексуального содержания. Они очень упорно поддерживают общение и так же упорно утверждают, что встретиться лицом к лицу они еще не готовы.
По всей этой лавине общения ясно, что эти пишущие в елейном тоне и согласные на все женщины — не реальные люди (хотя обо всех это с полной уверенностью утверждать нельзя).
Ekspress также нашел несколько мужчин, чтобы услышать их опыт относительно зарубежных сайтов знакомств. Один из них, Лаури (40), видел обе стороны медали. Он сам бывал обманут на сайтах знакомств, но также работал "женщиной", задачей которой было отправлять сообщения жаждущим любви мужчинам.
Работа проходит так, что каждому работнику дают (фейковые) профили нескольких женщин. Нет разницы, сам ты мужчина или женщина, все профили женские. Работник должен писать с этих профилей мужчинам. Важно поддерживать беседу и постоянно задавать всевозможные вопросы. Ни в коем случае нельзя было договариваться о встречах и обязательно нужно было держать всю беседу именно на этой странице, не используя другие средства общения. Задача работника находить оправдания, почему невозможно встретиться напрямую или общаться другим способом. Зарплату получают именно по количеству полученных сообщений.
"Когда страдающий от одиночества мужчина создает себе аккаунт, с ним уже в течение первых минут связывается множество женщин. Хотя я считаю себя довольно симпатичной молодой девушкой, в реальной жизни я даже близко не получаю в Tinder столько ответов.
В качестве "женщины средних лет" я тоже не представляла для пользователей портала никакого интереса, но это понятно.
Именно немолодые одинокие мужчины — главная целевая группа таких сайтов. Для них наплыв манящих сообщений из приложения знакомств как один большой шведский стол — выбирай, что хочешь.
В то же время почти невозможно встретиться со своей избранницей в реальности. Если не произойдет чуда и не наткнешься на реального человека. В эксперименте с ограниченным бюджетом я с людьми из плоти и крови, по-видимому, и не контактировала. Как женщина я не могу поверить, чтобы ровесницы были готовы так унижаться перед мужчинами.
Прежде чем всерьез погрузиться в сайты знакомств, таким образом, следует тщательно проверить их бэкграунд. Средняя оценка в отзывах о фирме-владельце MyDates Boranu Online BV в Google очень низкая — 1,6 (из 5 возможных), и многие комментаторы утверждают, что речь идет о мошенничестве.
Хотела попросить более подробных объяснений и у самого предприятия, но несмотря на неоднократные попытки связаться, это не удалось. После этого я отыскала в приложении карт Google главный офис Boranu Online BV. Он находится в прямом смысле слова в гараже".
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