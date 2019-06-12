12.06.2019, 21:31
ЭКСПЕРИМЕНТ: Езда на велосипеде в центре Таллинна: удобно, просто, безопасно? Или нет?(1)
ВИДЕО DELFI
Можно ли нормально проехать на велосипеде в центре Таллинна, с улицы Йыэ — на Пярнуское шоссе?
Можно ли нормально проехать на велосипеде в центре Таллинна, с улицы Йыэ — на Пярнуское шоссе?
Все больше звучит критики, что о велосипедистах никто не думает, а они, с свою очередь, тоже ни о ком.
Также звучит и много недовольства велодорожками. Мы решили выяснить: насколько опасно ездить на велосипеде в центре столицы? Наш репортер Йоозеп Тикс испытал это на своей шкуре. Ранее он по Таллинну на велосипеде не катался.
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