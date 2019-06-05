ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI | На автобусе, пешком или за рулем? Как быстрее добраться из Ласнамяэ в центр Таллинна

Лето в Эстонии — это время ремонтных работ. После того, как дорога около ”Русалки” оказалась частично перекрыта, пробок стало больше, а добраться из Ласнамяэ в центр города стало сложнее. В попытке сэкономить время, многие люди отказываются от автобусов и садятся за руль собственного автомобиля, или же вызывают такси. Мы решили выяснить, если ли в этом смысл.

Увы, велосипед так и не стал основным средством передвижения горожан из дома на работу, так что им мы решили пренебречь. Но про состояние велодорожек обязательно расскажем в следующем материале.

Суть эксперимента

Стартовая точка — остановка ”Вана-Куули” в Ласнамяэ. Конечная — адрес редакции Delfi Нарва маантеэ, 13.

На карте отмечен пеший маршрут — его я стараюсь проходить каждый день в хорошую погоду. У меня занимает чуть меньше времени, чем рассчитано на карте - 45 минут.

карта

Расстояние до остановки от дома у всех жителей района разное, но ведь и машину не каждый паркует в своем дворе. Так что в Ласнамяэ иногда до остановки путь ближе, чем до машины.

Автобус номер 51 прибыл на остановку без опозданий (спасибо, Tallinna Linnatransport), в 8:42, на остановке "Крейцвальди" по расписанию он должен быть в 8:54.

Одновременно с автобусом по тому же маршруту выехала машина, за рулем которой была моя коллега по RusDelfi Наталья Короленко.

Результаты