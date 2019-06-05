ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI | На автобусе, пешком или за рулем? Как быстрее добраться из Ласнамяэ в центр Таллинна(7)
Корреспонденты RusDelfi опробовали три способа передвижения на себе. Результат вас удивит.
Корреспонденты RusDelfi опробовали три способа передвижения на себе. Результат вас удивит.
Лето в Эстонии — это время ремонтных работ. После того, как дорога около ”Русалки” оказалась частично перекрыта, пробок стало больше, а добраться из Ласнамяэ в центр города стало сложнее. В попытке сэкономить время, многие люди отказываются от автобусов и садятся за руль собственного автомобиля, или же вызывают такси. Мы решили выяснить, если ли в этом смысл.
Увы, велосипед так и не стал основным средством передвижения горожан из дома на работу, так что им мы решили пренебречь. Но про состояние велодорожек обязательно расскажем в следующем материале.
Суть эксперимента
Стартовая точка — остановка ”Вана-Куули” в Ласнамяэ. Конечная — адрес редакции Delfi Нарва маантеэ, 13.
На карте отмечен пеший маршрут — его я стараюсь проходить каждый день в хорошую погоду. У меня занимает чуть меньше времени, чем рассчитано на карте - 45 минут.
Расстояние до остановки от дома у всех жителей района разное, но ведь и машину не каждый паркует в своем дворе. Так что в Ласнамяэ иногда до остановки путь ближе, чем до машины.
Автобус номер 51 прибыл на остановку без опозданий (спасибо, Tallinna Linnatransport), в 8:42, на остановке "Крейцвальди" по расписанию он должен быть в 8:54.
Одновременно с автобусом по тому же маршруту выехала машина, за рулем которой была моя коллега по RusDelfi Наталья Короленко.
Результаты
Первые пробки начинаются уже у Певческого поля. Наталья проезжает чуть раньше, а мой автобус тормозит на светофоре, а потом медленно, очень медленно, огибает ”Русалку”. Если этим маршрутом ехать только один раз, то это даже приятно - можно насладиться и прекрасным памятником, и кусочком моря из окна автобуса.
Увы, не обходится без инцидентов. Впереди - авария с участием машины и мотоцикла. Смотрите видео.
Прорываемся мимо. Кажется, дальше чисто. На остановку "Крейцвальди" прибываем в 8:57 - опаздываем всего-то на 3 минуты. Пешком от остановки до адреса Нарва маантеэ, 13 получилось дойти за 2 минуты. Итого: 17 минут.
Но Наталья уже ждет меня в редакции. Она не только успела включить свой компьютер, но и сделать чашечку кофе. Ее авто домчалось до места назначения к месту назначения в 8:55, то есть за 13 минут.
Разница между автомобилем и автобусом составила 4 минуты.
Зато если же вы решите пройти этот путь пешком, то потратите примерно 45 минут своего времени, но зарядитесь бодростью на весь день.
Однако, это сейчас, когда из Ласнамяэ в центр есть Лаагна-теэ. Что же будет, если этот путь закроют ради съемок фильма? Крис Нолан, знай, мы просто не пойдем в кинотеатр!
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