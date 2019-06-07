Эксперимент Delfi: больше пятидесяти опасных нарушений за час. Как долго осталось ждать трагедии?

Улица Нунне является важной пешеходной артерией центра Таллинна и связывает историческую часть города с модным ночным районом Каламая. Возле Балтийского вокзала её пересекает шестиполосная магистраль Тоомпуйестее, которая огибает центр города и ведёт к порту. Для того, что бы перейти через Тоомпуйестее на данном отрезке имеется подземный переход. Но почему же тогда так много нарушителей? Причиной такого безрассудного поведения пешеходов является тот факт, что подземный переход закрыт на замок в ночное время с 23:00 до 06:00 и знаки направляют людей в обход.

Подземный переход Foto: Андрей Цветаев, Rus Delfi

«Одна из целей этого проекта заключается в том, что бы органически связать между собой район Каламая и Старый Город, которые сейчас отрезаны друг от друга интенсивным автомобильным движением. Проектирование этой улицы начнется в самое ближайшее время а предварительный проект должен быть представлен в ближайшие месяцы. В рамках этого проекта в этом районе появится современное городское пространство, появится удобный и безопасный пешеходный переход, который, в свою очередь, будет соединять между собой улицу Нунне и площадь напротив Балтийского вокзала. Так же появится новая современная уличная мебель, освещение и в целом начнется постепенное слияние Старого Города и района Каламая. В перспективе этот проект будет иметь своей целью так же более органически связать между собой и приморские кварталы Таллинна, что бы открыть город к морю. Открытие города морю является одной из далекоидущих целей нынешних городских властей."

Сам подземный переход тоже оставляет желать лучшего. Лестница перехода не предусмотрена для инвалидов. Отсутствуют лифты. Пандус для косясок имеется только на одной лестнице из четырёх и не выдерживает никакой критики.



Подземный переход Foto: Андрей Цветаев, Rus Delfi

Так же нельзя назвать переход чистым и безопасным. На полу можно увидеть осколки отвалившийся плитки, разбитые бутылки и окурки. Запах в тоннеле соответствующий.

После всего увиденного не удивительно, что даже при открытом переходе некоторые люди предпочитают нарушить правила и перебежать оживленную улицу с риском для жизни.

"Что касается нынешнего состояния тоннеля, то по вышеупомянутым причинам не имеет смысла делать капитальные вложения в его реконструкцию именно потому, что его использование через несколько лет не будет необходимым. О насущных проблемах, как упавшая штукатурка, мусор или перегоревшая лампочка, можно сообщать в районную управу Кесклинн, управу района Пыхлья-Таллинн или напрямую в коммунальный депортамент, который отвечает за обслуживание тоннелей."

"За дополнительной информацией о том, как будет выглядеть улица Вана-Каламая, можно обращаться в управу района Пыхья-Таллинн, так как технически эта улица, как и будущий пешеходный переход через улицу Нунне, находятся на территории района Пыхья-Таллинн, ведь граница между двумя районами проходит именно по улице Тоомпуйестее."







