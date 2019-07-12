ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ГОРОСКОП: Читайте, что ждет вас и ваших близких с 12 по 18 июля!
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный гороскоп от издания Kroonika на 12-18 июля. Читайте, что ждет вас и ваших близких на этой неделе!
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный гороскоп от издания Kroonika на 12-18 июля. Читайте, что ждет вас и ваших близких на этой неделе!
Овны 21 марта — 20 апреля
На работе у вас очень много хлопот, эмоции зашкаливают. Любовные дела, в которых до этого наблюдалось затишье, озарит луч надежды. Финансовые дела также пойдут в гору. Ваши старания будут вознаграждены премией. Но помните: что быстро приходит, то быстро уходит.
Тельцы 21 апреля — 20 мая
Вы полны сексуальной энергии и чувственности, однако можете попасть в передрягу, так как не всегда держите язык за зубами. При этом при помощи шарма вам удастся обернуть в свою пользу любую неприятную ситуацию. Помните, что люди могут прощать, но не забывать.
Близнецы 21 мая — 20 июня
Вы ищите цель, к которой идти, но не можете найти подходящую сферу. Учиться или попытаться забраться высоко по карьерной лестнице в новой фирме? Возможностей много, просто ухватитесь за то, что вам больше всего нравится. Не забывайте проводить время со своими близкими. Для некоторых из них сейчас наступили не самые легкие времена.
Раки 21 июня — 22 июля
Вам хотелось бы попробовать чего-то нового. Нарисовать картину, например. Это подарит вам новые ощущения и вы почувствуете, что способны творить. В последнее время вы много ломали и заканчивали. Из поля вашего зрения пропали некоторые хорошие друзья.
Львы 23 июля — 23 августа
Вы поднимаете голову и хотите быть лучше всех. В этом нет ничего плохого. Такое поведение, скорее, раскрывает ваши положительные стороны, которые обычно могут быть скрыты. В то же время вы ожидаете от своего партнера поддержки и тоскуете по тому чувству, которое испытываете, когда о вас заботятся.
Девы 24 августа — 22 сентября
Начало недели будет захватывающим и веселым. Не обойдется без вечеринки. Тщательно следите за своим кошельком, потому что все блестящее будет приковывать ваше внимание и вызывать желание приобрести. На этой неделе ваше эго очень чувствительно. Кто-то может сказать вам что-то плохое и вы в своей голове раздуете это до вселенских масштабов.
Весы 23 сентября — 23 октября
Основной фокус — на личной жизни, семье и отношениях. Вы ощущаете себя более эмоциональным и чувствительным человеком, чем обычно. В то же время внутреннее спокойствие и воцарившееся в жизни равновесие позволит вам легко обзавестись новыми друзьями. Эти люди могут занять важное место в вашей жизни и положительно повлиять на вас. Но не становитесь навязчивыми!
Скорпионы 24 октября — 21 ноября
В вашей жизни настал период, когда равновесие нарушено. Существуют две проблемы, которые нуждаются в разрешении в первую очередь. Первая связана с финансами, вторая — с отношениями с близким человеком. В последнее время вы часто ссоритесь, поэтому вам следует пересмотреть отношение друг к другу.
Стрельцы 22 ноября — 21 декабря
Хорошая погода вновь пробудит в вас страсть к путешествиям. Если стрелец что-то начинает, то ему трудно закончить. Это касается и веселья. В такой период могут возникнуть конфликты с партнером, вплоть до разрыва отношений. Вы должны быть осторожными и считаться с другими.
Козероги 22 декабря — 19 января
Наконец-то вы чувствуете себя свободными. Вы освободились от груза, который давил на вас на протяжение долгого времени. Сейчас самое время взять отпуск и попробовать что-то новое. Вам кажется, что в жизни все настолько хорошо, что лучше уже быть не может. На самом деле все самое лучшее еще впереди.
Водолеи 20 января — 19 февраля
Вы закончите что-то, что для вас исчерпало себя. Это могут быть как отношения, так и работа, с которой вы давно хотели уйти. Сейчас самое время для принятия серьезных решений. Вы сможете пойти той дорогой, которая нравится именно вам. Этому могут сопутствовать печаль и слезы, но именно они укажут вам верное направление.
Рыбы 20 февраля — 20 марта
На этой неделе главное — это отношения. Отношения, связанные именно с женщинами. Сейчас подходящее время пропустить с подругой по коктейльчику или посмотреть фильм. Мужчины могли бы пригласить на свидание привлекательную даму и попытался обаять ее. В остальных аспектах все также довольно оптимистично.
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