ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ГОРОСКОП: Читайте, что ждет вас и ваших близких с 12 по 18 июля!

Овны 21 марта — 20 апреля

На работе у вас очень много хлопот, эмоции зашкаливают. Любовные дела, в которых до этого наблюдалось затишье, озарит луч надежды. Финансовые дела также пойдут в гору. Ваши старания будут вознаграждены премией. Но помните: что быстро приходит, то быстро уходит.

Тельцы 21 апреля — 20 мая

Вы полны сексуальной энергии и чувственности, однако можете попасть в передрягу, так как не всегда держите язык за зубами. При этом при помощи шарма вам удастся обернуть в свою пользу любую неприятную ситуацию. Помните, что люди могут прощать, но не забывать.

Близнецы 21 мая — 20 июня

Вы ищите цель, к которой идти, но не можете найти подходящую сферу. Учиться или попытаться забраться высоко по карьерной лестнице в новой фирме? Возможностей много, просто ухватитесь за то, что вам больше всего нравится. Не забывайте проводить время со своими близкими. Для некоторых из них сейчас наступили не самые легкие времена.

Раки 21 июня — 22 июля

Вам хотелось бы попробовать чего-то нового. Нарисовать картину, например. Это подарит вам новые ощущения и вы почувствуете, что способны творить. В последнее время вы много ломали и заканчивали. Из поля вашего зрения пропали некоторые хорошие друзья.

Львы 23 июля — 23 августа

Вы поднимаете голову и хотите быть лучше всех. В этом нет ничего плохого. Такое поведение, скорее, раскрывает ваши положительные стороны, которые обычно могут быть скрыты. В то же время вы ожидаете от своего партнера поддержки и тоскуете по тому чувству, которое испытываете, когда о вас заботятся.

Девы 24 августа — 22 сентября