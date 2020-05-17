ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ | По ту сторону борьбы с коронавирусом. Как в ТТУ исследуют иммунитет к COVID-19

Лаборатория молекулярной диагностики Таллиннского технического университета из собственных средств и без какой-либо государственной поддержки начала работу по исследованию, у какого количества эстоноземельцев выработались антитела для борьбы с COVID-19.
Delfi получил эксклюзивную возможность заглянуть в лабораторию, где под руководством доцента молекулярной иммунологии Сирье Рюйтель Будинот берутся пробы крови и на основе анализов устанавливается уровень иммунитета людей против COVID-19.
По словам доцента, в лаборатории есть необходимая аппаратура и полученный от США белок для исследования наличия антител против коронавируса. Именно наличие антител поможет дать прогноз того, будет ли новая эпидемия в стране.
Антитела в лаборатории ТТУ изучаются уже больше десятка лет.
В течение двух лет эпидемии гриппа было проведено масштабное исследование, что среди доноров во время первого сезона эпидемии было 27% сероположительных, а во время второго — 76%.
Вот этими приборами от крови пациентов берутся точные дозы, чтобы их добавить в раствор и начать проверку наличия антител. Три капли крови сдаются за этим же столом. Этот тест на определение антител к COVID-19, основывающийся на методе ELISA, появился в этой лаборатории и привлечен в Финляндии к системе оценивания Labquality.
Интерес к тестированию антител против коронавируса большой. Сейчас сотрудники медицинских учреждений изъявили желание принять в нем участие — сотрудники передовой хотя узнать, появился ли у них иммунитет к коронавирусу.
Что же происходит с кровью дальше? К специальным пластинам прикреплены антигены вируса. Кровь разбавляют еще до 64 000 раз. За ночь в растворе антитела крови соединяются с антигенами вируса. В течение последующих дней проводится цветовая реакция для выявления антител. Если же этих антител в 8000-кратном растворе значительно больше, чем в отрицательной контрольной пробе, то значит у человека есть достаточное количество антител в крови. Соответственный цветовой показатель получают с помощью этих машин:
Окончательное оценивание касательно конкретного человека делается в программах, графиках и таблицах на компьютере.
Сейчас лаборатория планирует протестировать 500 добровольцев. Если найдутся дополнительные финансовые средства, то вырастет и число тестов.
У ученых есть один совет для дезинфекции: после того, как вы нажмете на дозатор с мылом или дезинфицирующим средством, очистите не только руки, но кнопку дозатора, где вы его трогали. Ведь до этого вы нажали на дозатор грязными руками.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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