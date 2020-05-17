ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ | По ту сторону борьбы с коронавирусом. Как в ТТУ исследуют иммунитет к COVID-19

Delfi получил эксклюзивную возможность заглянуть в лабораторию, где под руководством доцента молекулярной иммунологии Сирье Рюйтель Будинот берутся пробы крови и на основе анализов устанавливается уровень иммунитета людей против COVID-19.

Aivar Pau

По словам доцента, в лаборатории есть необходимая аппаратура и полученный от США белок для исследования наличия антител против коронавируса. Именно наличие антител поможет дать прогноз того, будет ли новая эпидемия в стране.

Aivar Pau

Антитела в лаборатории ТТУ изучаются уже больше десятка лет.

Aivar Pau

В течение двух лет эпидемии гриппа было проведено масштабное исследование, что среди доноров во время первого сезона эпидемии было 27% сероположительных, а во время второго — 76%.

Aivar Pau

Вот этими приборами от крови пациентов берутся точные дозы, чтобы их добавить в раствор и начать проверку наличия антител. Три капли крови сдаются за этим же столом. Этот тест на определение антител к COVID-19, основывающийся на методе ELISA, появился в этой лаборатории и привлечен в Финляндии к системе оценивания Labquality.

Aivar Pau

Интерес к тестированию антител против коронавируса большой. Сейчас сотрудники медицинских учреждений изъявили желание принять в нем участие — сотрудники передовой хотя узнать, появился ли у них иммунитет к коронавирусу.

Aivar Pau

Что же происходит с кровью дальше? К специальным пластинам прикреплены антигены вируса. Кровь разбавляют еще до 64 000 раз. За ночь в растворе антитела крови соединяются с антигенами вируса. В течение последующих дней проводится цветовая реакция для выявления антител. Если же этих антител в 8000-кратном растворе значительно больше, чем в отрицательной контрольной пробе, то значит у человека есть достаточное количество антител в крови. Соответственный цветовой показатель получают с помощью этих машин:

Aivar Pau

Окончательное оценивание касательно конкретного человека делается в программах, графиках и таблицах на компьютере.

Aivar Pau

Сейчас лаборатория планирует протестировать 500 добровольцев. Если найдутся дополнительные финансовые средства, то вырастет и число тестов.