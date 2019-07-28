ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО: Паттинсон и Вашингтон в субботу отдыхали в Теллискиви

В связи с проходящими в Таллинне съемками фильма "Tenet" в столице Эстонии уже месяц проживают звезды Голливуда Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.
И если ранее их видели только на съемках на Лаагна теэ и Пярнуском шоссе, то в субботу актеров можно было увидеть в ресторане F-Hoone на территории креативного городка Теллискиви.
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