28.07.2019, 10:42

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО: Паттинсон и Вашингтон в субботу отдыхали в Теллискиви

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rus.delfi.ee
EST 35
Foto: TAAVI SEPP, Scanpix

В связи с проходящими в Таллинне съемками фильма "Tenet" в столице Эстонии уже месяц проживают звезды Голливуда Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.

И если ранее их видели только на съемках на Лаагна теэ и Пярнуском шоссе, то в субботу актеров можно было увидеть в ресторане F-Hoone на территории креативного городка Теллискиви.

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