10.07.2019, 13:25

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО: Смотрите, как снимают кино с помощью вертолета на Лаагна теэ!


rus.delfi.ee
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Кристофер Нолан снимает боевик на Лаагна теэ. Чтобы заснять автомобили со всех ракурсов, команда установила камеру на вертолет. Смотрите видео!

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