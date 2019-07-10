10.07.2019, 13:25
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО: Смотрите, как снимают кино с помощью вертолета на Лаагна теэ!(10)
Кристофер Нолан снимает боевик на Лаагна теэ. Чтобы заснять автомобили со всех ракурсов, команда установила камеру на вертолет. Смотрите видео!
Кристофер Нолан снимает боевик на Лаагна теэ. Чтобы заснять автомобили со всех ракурсов, команда установила камеру на вертолет. Смотрите видео!
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