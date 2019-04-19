ЭКСКЛЮЗИВ | Вечный двигатель Ансип о семье, тяжелой аварии и будущем: в президенты не хочу. Я благодарен, что жители Эстонии так долго меня терпели!

Ансип (62) редко приезжает из Брюсселя в Эстонию, а в Таллинне преодолевает пешком длинные расстояния. По ступенькам Дома Европы он по утрам взлетает так стремительно, что развеваются полы пальто.

Вы знаете, что ваши слова ”На велосипеде превысил допустимо максимальную для автомобиля скорость” используют как пословицу? С какой скоростью вы двигаетесь на данный момент?

Темп у меня всегда был хороший. Мои полномочия вице-президента подходят к концу, но я не чувствую, что пора уходить. Дел хватает, так что неважно, какую должность занимать. Результат труда зависит от отношения к должности. А когда делаешь все с душой, темп высок.

Когда вы в последний раз превышали максимальную для автомобиля скорость на велосипеде?

Такое случается. Раньше в Эльва был такой участок дороги, на котором было разрешено ездить со скоростью 40 км в час. Я даже как-то попал на страницы Eesti Ekspress, кто-то сфотографировал, как я еду на велосипеде по шоссе за машиной со скоростью 75 км в час. На самом дело до этого я несся из-за спуска 90 км в час…В Бельгии во время тренировки я по крайней мере один раз стараюсь разогнаться до 60 км в час. Это несложно, когда спуск и ветер благоприятные.