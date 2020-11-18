Экс-водитель министерства: я возил детей Майлис Репс чаще, чем ее саму

Мужчина рассказал, что с сентября Репс понадобился водитель, который полностью бы посвятил свое рабочее время тому, чтобы возить ее детей. ”В школу, в сад, музыкальную школу и домой”, — перечислил Урмас.

Его такое положение дел не устроило, в связи с чем он ушел, а уже через два дня на его место наняли нового водителя.

Скандал разгорелся вчера, когда стало известно, что дети Майлис Репс постоянно ездят на ее служебном автомобиле.