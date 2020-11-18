Экс-водитель министерства: я возил детей Майлис Репс чаще, чем ее саму

Урмас, проработавший 20 лет в разных министерствах, а в последние пять лет водителем в Министерстве образования, рассказал изданию Õhtuleht, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.
Мужчина рассказал, что с сентября Репс понадобился водитель, который полностью бы посвятил свое рабочее время тому, чтобы возить ее детей. ”В школу, в сад, музыкальную школу и домой”, — перечислил Урмас.
Его такое положение дел не устроило, в связи с чем он ушел, а уже через два дня на его место наняли нового водителя.
Скандал разгорелся вчера, когда стало известно, что дети Майлис Репс постоянно ездят на ее служебном автомобиле.
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