Экс-судья Хельве Сяргава отрицает, что ей предложили стать генпрокурором

На вопрос Delfi, получала ли Сяргава предложение претендовать на пост генерального прокурора государства, она ответила отрицательно. "Если быть совсем честной, то это здесь уже с ранней весны у меня спрашивают, но ответ — "нет", и больше мне сейчас нечего сказать", — сказала Сяргава.

Министр юстиции Райво Аэг решил под давлением EKRE отказаться от выдвижения Лавли Перлинг на пост генерального прокурора на новый срок полномочий, но Перлинг может остаться исполняющим обязанности прокурора, пока не выдвинут подходящего кандидата. Встретившаяся с министром юстиции Перлинг взяла время подумать над этим.

Срок полномочий Перлинг заканчивается 31 октября, то есть ровно через неделю.