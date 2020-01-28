Экс-старейшина Виймси Лайне Рандъярв объявила об уходе из политики

"Я решила уйти из активной политики, стою на распутье и ищу новые вызовы", — заявила Рандъярв в интервью ERR.

Она не исключила, что в будущем займется лоббистской деятельностью по примеру Андреса Анвельта, Марко Померанца и других бывших активных политиков.

В отставку с поста старейшины волости Виймси Лайне Рандъярв ушла 10 декабря после шквала критики, вызванной историей с увольнением директора школы Хаабнеэме.

За свою политическую карьеру Рандъярв несколько раз избиралась в Рийгикогу, где занимала пост вице-спикера, была министром культуры и мэром Тарту.