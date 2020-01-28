28.01.2020, 13:30

Экс-старейшина Виймси Лайне Рандъярв объявила об уходе из политики

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Laine Randjärv
Laine RandjärvFoto: Ilmar Saabas

Реформистка Лайне Рандъярв, в конце прошлого года подавшая в отставку с поста старейшины волости Виймси, объявила о своем уходе из политики.

"Я решила уйти из активной политики, стою на распутье и ищу новые вызовы", — заявила Рандъярв в интервью ERR.

Она не исключила, что в будущем займется лоббистской деятельностью по примеру Андреса Анвельта, Марко Померанца и других бывших активных политиков.

В отставку с поста старейшины волости Виймси Лайне Рандъярв ушла 10 декабря после шквала критики, вызванной историей с увольнением директора школы Хаабнеэме.

За свою политическую карьеру Рандъярв несколько раз избиралась в Рийгикогу, где занимала пост вице-спикера, была министром культуры и мэром Тарту.

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