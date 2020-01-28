Экс-старейшина Виймси Лайне Рандъярв объявила об уходе из политики

Реформистка Лайне Рандъярв, в конце прошлого года подавшая в отставку с поста старейшины волости Виймси, объявила о своем уходе из политики.
"Я решила уйти из активной политики, стою на распутье и ищу новые вызовы", — заявила Рандъярв в интервью ERR.
Она не исключила, что в будущем займется лоббистской деятельностью по примеру Андреса Анвельта, Марко Померанца и других бывших активных политиков.
В отставку с поста старейшины волости Виймси Лайне Рандъярв ушла 10 декабря после шквала критики, вызванной историей с увольнением директора школы Хаабнеэме.
За свою политическую карьеру Рандъярв несколько раз избиралась в Рийгикогу, где занимала пост вице-спикера, была министром культуры и мэром Тарту.
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