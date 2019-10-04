Экс-сотрудник КаПо приговорен к пяти годам тюрьмы за деятельность против ЭР

Куликов был задержан 26 марта. В 90-х его считали одним из самых лучших сотрудников КаПо.

В самом начале следствия гендиректор КаПо Арнольд Синисалу сказал, что в ходе изучения улик могут выявиться и признаки государственной измены, но этого не произошло.

В начале 90-х он трудился и в Команде К. Один из ее основателей Лембит Колк вспоминает: ”Хоть Куликов эстонского и не выучил, при выполнении рабочих обязанностей был большим молодцом”.

”Он всегда выкладывался на операциях, ни одного плохого слова не могу про него сказать”, — охарактеризовал Колк. По его словам, ничто не говорило о том, что в один момент Куликов мог начать заниматься антигосударственной деятельностью.

Первый глава Команды К Хенн Каськ, формируя единицу, набрал в команду бойцов, имевших начальную военную подготовку, привлекли и много русских.

Для русскоязычных служащих создали все условия для изучения эстонского, но когда они этого не использовали и продолжали говорить по-русски, порой начинался небольшой галдеж. ”Я порой и сам заступался за некоторых русских парней. Говорил, мол, неважно, на каком языке они говорят: если помогает ловить преступников — то и ок”, — вспоминает Колк.

В 1994 Куликов, неся службу в КаПо, получил ранение. По словам Колка, во время облавы Куликова ранили в шею, а спасла его тогда хорошая свертываемость крови. В 1995 году же он стал ”Сотрудником года”.