Экс-министры внутренних дел призывают Хельме подать в отставку

Бывшие министры внутренних дел Эстонии, среди которых Калле Лаанет, Катри Райк и Айн Сеппик призывают Хельме подать в отставку.
Политики Калле Лаанет, Маргус Лейво, Ханно Певкур, Катри Райк, Мярт Раск, Айн Сеппик и Олари Тааль, которые обеспокоены происходящим в Эстонии, написали открытое письмо Марту Хельме.
По их словам, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме и его сын министр финансов Мартин Хельме вредят репутации и безопасности Эстонии и тем самым они перешагнули "красную черту".
Политики уверены, что заставлять главу PPA Эльмара Вахера покидать пост свой пост было неуместно. При этом они сравнивают, что в качестве приема Хельме использовали методы Германии 30-х годов и следственных органов СССР.
”Так в последние дни действовал исполняющий Ваши обязанности Мартин Хельме, положивший перед гендиректором PPA заявление об уходе и другой документ, в котором было указано имя канцлера, однако по заверениям последнего, с ним даже не говорили об этом", — отметили экс-министры.
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