26.03.2019, 15:55

Экс-министры — Марту и Мартину Хельме: вряд ли избиратели наделили вас мандатами для того, чтобы вы призывали людей к нарушению порядка

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rus.delfi.ee
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Mart ja Martin Helme - märts 2016
Mart ja Martin Helme - märts 2016Foto: Sven Arbet

Бывшие министры внутренних дел обратились с совместным заявлением, в котором отметили, что высказывания Хельме о массовых беспорядках неприемлемы.

”Вне зависимости мировоззрения и политических предпочтений мы как министры внутренних дел не можем одобрить ни одного призыва, который может пониматься как побуждение к массовым беспорядкам или их оправдание. Слово имеет мощную политическую силу. Нужно взвешивать каждое слово и понимать величину своей ответственности”.

”Сложно поверить, что ваши избиратели наделили вас мандатами для того, чтобы вы призывали людей к нарушению порядка. Каждый политик должен знать, что его позиция предполагает зрелость в действиях и словах, а не запугивание и призывы к насилию, пусть и косвенные”.

В письме отмечается, что угрозы бросить спичку в бочку с порохом в случае, если коалиционные переговоры расстроятся, не соотносятся с ценностями, которых придерживаются в Эстонии. По словам министров, подобные действия лишь разобщают общество и противоречат национальным интересам.

Под обращением подписались Калле Лаанет, Маргус Лейво, Тармо Лоодус, Лагле Парек, Ханно Певкур, Катри Райк, Мярт Раск, Эдгар Сависаар, Айн Сеппик, Рийво Синиярв, Олари Таал, Тоомас Варек.

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