Экс-министр Марти Куузик отказывается от требования компенсации в 32 000 евро

Сегодня представляющие Марти Куузика и Правительство Республики в административном споре адвокаты совместно подали на утверждение Таллиннскому административному суду компромисс с целью прекратить судебное производство.

В административном суде начиная с конца мая прошлого года спорили о том, должно ли было Правительство Республики выплатить экс-министру Марти Куузику при уходе с поста компенсацию или нет.

"Я решил не продолжать спор, потому что у меня в данном деле большой конфликт интересов — с одной стороны, я доверчиво поверил данному мне слову, которое, как позже выяснилось, не сдержали, и поэтому подал требование компенсации, с другой стороны, для меня еще важнее, что я болею за нынешнее правительство и не хочу создавать ситуацию, когда один министр должен выступать в суде против другого министра", — прокомментировал Куузик, сказав, что воспринимает произошедшее как плату за обучение.

Но Куузик по-прежнему считает, что не предъявил в связи с компенсацией никаких необоснованных эгоистичных требований.

"Я только хотел, чтобы то обещание, которое дали тогда, когда захотели моего ухода из правительства, выполнили и в действительности. В то же время я по-прежнему очень уважаю премьер-министра и все правительство — эти люди работают под очень большим напряжением на благо всего общества, и я надеюсь, что это правительство удержится, удастся и будет хорошо сотрудничать".

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