16.02.2021, 19:17

Экс-мэра Нарвы Евграфова вытесняют из больницы. Ему на смену должен прийти дипломированный медик

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Роман Старапопов
EST 3
Aleksei Jevgrafov
Aleksei JevgrafovFoto: Tiit Blaat

Нарвская больница ищет замену члену правления Алексею Евграфову, который занял этот пост два месяца назад. ”Это продолжение ноябрьских событий”, — уверен Евграфов, которому в ноябре прошлого года был вынесен вотум недоверия в качестве мэра Нарвы.

По словам Евграфова, в уставе больницы сказано, что члена правления больницы можно снять с поста по существенной причине, например, за грубое нарушение или по недееспособности. ”Ни то, ни другое на данный момент не актуально. Лично в мой адрес ничего подобного высказано не было”, — заверяет Евграфов, для которого решение совета больницы не стало неожиданностью.

Мэр Нарвы Катри Райк, которая возглавляет совет больницы, говорит, что Евграфов, если желает, то может участвовать в открытом конкурсе на эту должность: ”Это не значит, что его снимают с должности. Решение принял совет, в который входят пять человек”. По ее словам, больница на грани краха, поэтому нужен человек, который, как член правления, мог бы ее развивать. ”Да, на протяжении двух месяцев он делал свою работу, но нужно ежедневное развитие”, — подчеркивает она.

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Согласно условиям открытого конкурса, на пост члена правления ищут кандидата с высшим медицинским образованием. Это условие автоматически вычеркивает экс-мэра из числа претендентов.

”Мы хотим, чтобы этот кандидат смог наладить сотрудничество с Клиникой Тартуского университета. К началу лета нам нужен план развития больницы, к сожалению, его нет”, — говорит Райк, которая не отрицает, что ранее, будучи управленцем на разных должностях, Евграфов хорошо справлялся со своей работой.

Евграфов обращает внимание на руководство других больниц: Ида-Вирумааской центральной больницы и Раквереской и Клиники Тартуского университета. По его словам, у членов правления и председателей правления нет медицинского образования.

”В первую очередь это управленцы. И уж точно не стоит говорить о том, что я не справлюсь с этой работой. У меня есть опыт управления городом, бюджет которого в разы больше, чем у больницы. Это широчайший круг знакомств, который у меня есть как у бывшего мэра”, — говорит Алексей Евграфов.

На вопрос, есть ли у совета больницы, который объявляет открытый конкурс на эту должность с 18 февраля, свой кандидат, Евграфов отвечает: ”Мы можем только предполагать. Скорее всего, это человек будет связан с Клиникой Тартуского университета, поскольку Катри Райк заявляла о необходимости сотрудничества именно с этой клиникой. Мы же говорим об открытом конкурсе, значит, будет какой-то выбор. Но, зная, как проводятся конкурсы и какие прописываются условия — как, например, медицинское образование, круг, конечно, сужается”.

”Разумеется у нас сейчас нет такого человека, который войдет в члены правления, согласно конкурсу. Еще раз: Евграфов может участвовать в этом конкурсе, но то, как он получил это место, не было прозрачно, — комментирует Райк назначение Евграфова в члены правления больницы. — Сейчас у него есть возможность стать кандидатом на это место и получить его прозрачным путем”.

Райк напоминает, что Евграфов вошел в члены правления, когда в Нарве сменялась власть. ”Этим вопросом даже занималась полиция. Да, они не нашли нарушений. Но то, что это было сомнительное назначение, это однозначно”, — уверена мэр города.

”Проблемы в больнице безусловно есть, как и во всех других больницах. Они обусловлены не только ситуацией в Нарве, но общегосударственной реформой медицинского управления. То, что надо было сотрудничать с кем-то в сфере медицины Эстонии, тоже факт неоспоримый, потому что проблему нехватки персонала Нарвской больнице своими силами не решить. А по поводу финансирования, которое якобы пропадает, то его как такого нет. Источников тоже нет”, — говорит Евграфов, напоминая, что в прошлом году больница ходатайствовала перед Министерством социальных дел о поддержке в размере 35 миллионов евро.

По словам Алексея Евграфова, эти деньги были бы направлены в нужное русло, и была проведена предварительная работа для развития, в том числе состоялись встречи с представителями Министерства социальных дел и руководителями Ида-Вируской центральной больницы и Клиники Тартуского университета.

”Я увидел и с той, и с другой стороны желание наладить эффективное сотрудничество. Больница — это живой организм. Тот же коронавирус, с которым борются больницы, а также вопрос вакцинации — это все проходит через правление, через меня”, — говорит Евграфов.

”Если он считает, что такой хороший кандидат на эту должность, то он может участвовать в конкурсе других больниц”, — предлагает заключает Райк.

Новый совет Нарвской больницы был утвержден 3 февраля. Его членами стали Аго Кыргвеэ из Клиники Тартуского университета и члены городского собрания Хели Адамович, Екатерина Голубцова и Антон Праткунас. На первом собрании председателем совета была выбрана мэр Нарвы Катри Райк. В планах — привлечь в совет еще двоих членов — специалистов в области медицинской работы.

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