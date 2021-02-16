Экс-мэра Нарвы Евграфова вытесняют из больницы. Ему на смену должен прийти дипломированный медик

По словам Евграфова, в уставе больницы сказано, что члена правления больницы можно снять с поста по существенной причине, например, за грубое нарушение или по недееспособности. ”Ни то, ни другое на данный момент не актуально. Лично в мой адрес ничего подобного высказано не было”, — заверяет Евграфов, для которого решение совета больницы не стало неожиданностью.

Мэр Нарвы Катри Райк, которая возглавляет совет больницы, говорит, что Евграфов, если желает, то может участвовать в открытом конкурсе на эту должность: ”Это не значит, что его снимают с должности. Решение принял совет, в который входят пять человек”. По ее словам, больница на грани краха, поэтому нужен человек, который, как член правления, мог бы ее развивать. ”Да, на протяжении двух месяцев он делал свою работу, но нужно ежедневное развитие”, — подчеркивает она.

Согласно условиям открытого конкурса, на пост члена правления ищут кандидата с высшим медицинским образованием. Это условие автоматически вычеркивает экс-мэра из числа претендентов.

”Мы хотим, чтобы этот кандидат смог наладить сотрудничество с Клиникой Тартуского университета. К началу лета нам нужен план развития больницы, к сожалению, его нет”, — говорит Райк, которая не отрицает, что ранее, будучи управленцем на разных должностях, Евграфов хорошо справлялся со своей работой.

Евграфов обращает внимание на руководство других больниц: Ида-Вирумааской центральной больницы и Раквереской и Клиники Тартуского университета. По его словам, у членов правления и председателей правления нет медицинского образования.

”В первую очередь это управленцы. И уж точно не стоит говорить о том, что я не справлюсь с этой работой. У меня есть опыт управления городом, бюджет которого в разы больше, чем у больницы. Это широчайший круг знакомств, который у меня есть как у бывшего мэра”, — говорит Алексей Евграфов.

На вопрос, есть ли у совета больницы, который объявляет открытый конкурс на эту должность с 18 февраля, свой кандидат, Евграфов отвечает: ”Мы можем только предполагать. Скорее всего, это человек будет связан с Клиникой Тартуского университета, поскольку Катри Райк заявляла о необходимости сотрудничества именно с этой клиникой. Мы же говорим об открытом конкурсе, значит, будет какой-то выбор. Но, зная, как проводятся конкурсы и какие прописываются условия — как, например, медицинское образование, круг, конечно, сужается”.