Экс-мэр столицы Таави Аас сожалеет о закрытии Таллиннского телевидения

"Крайне жаль, что исчезает хороший и нужный канал. Опечалены и ваши благодарные зрители. Сегодня я встречался и разговаривал со многими людьми, для которых эфирный TTV был одним из двух доступных каналов, - написал Аас. - Сегодня еще он есть, но с октября останется только ERR. Эти люди не понимают такого решения. И я тоже".

Выражает ли Аас мнение определенной части Центристской партии или говорит только от себя, пока не ясно. Он дает понять, что при необходимости можно было бы оказать каналу финансовую помощь.

"Таллинн не настолько бедное самоуправление, что должен закрывать TTV. Всегда можно улучшить работу и дать развитие", - считает Аас.

Как мы уже сообщали, за годы существования телеканала на его функционирование было потрачено около 30 миллионов евро налогоплательщиков, но число зрителей и влиятельность оставляли желать лучшего.