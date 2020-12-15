Экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов назначен руководителем Нарвской больницы
Руководитель Нарвской больницы, член правления муниципального учреждения "Narva Haigla" Олев Силланд покинул эту должность должность, а на его место назначен Алексей Евграфов.
Руководитель Нарвской больницы, член правления муниципального учреждения "Narva Haigla" Олев Силланд покинул эту должность должность, а на его место назначен Алексей Евграфов.
Бывший мэр Нарвы Евграфов подтвердил корреспонденту Delfi данное назначение.
”Это не переворот и не свержение. Бывший руководитель Нарвской больницы Олев Силланд займет пост главврача, он усилит медицинскую сторону. Я займусь экономической деятельностью — привлечением инвестиций, вопросами реновации здания, а также взаимодействием с министерствами”, — прокомментировал свое назначение Евграфов и заверил, что не собирается отказываться от поста мэра Нарвы в случае, если его изберет на этот пост горсобрание 30 декабря.
”Отказываться от поста мэра не буду, я смогу совмещать эти две должности”, - добавил Евграфов.
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