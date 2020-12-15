Экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов назначен руководителем Нарвской больницы

Бывший мэр Нарвы Евграфов подтвердил корреспонденту Delfi данное назначение.

”Это не переворот и не свержение. Бывший руководитель Нарвской больницы Олев Силланд займет пост главврача, он усилит медицинскую сторону. Я займусь экономической деятельностью — привлечением инвестиций, вопросами реновации здания, а также взаимодействием с министерствами”, — прокомментировал свое назначение Евграфов и заверил, что не собирается отказываться от поста мэра Нарвы в случае, если его изберет на этот пост горсобрание 30 декабря.

”Отказываться от поста мэра не буду, но приложу все усилия для привлечения инвестиций в больницу”, - добавил Евграфов. В случае избрания на пост градоначальника, Евграфову придется отказаться от нового назначения.