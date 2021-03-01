Экс-глава отдела экстренной медицины: из-за жестких ограничений болезнь может уйти в подполье

”Если в случаях, относящихся к компетенции полиции и органов безопасности, иногда разумно реагировать с применением силы, то в вопросах здравоохранения необходимо тщательно продумать, использовать ли эту ”силу” и если да, то как”, — сказал Кадай. В данном случае ключ решения кризиса кроется, скорее в общественных ценностях и доверии. Успешный выход из кризиса невозможен, если по его окончанию общество окажется сломанным.

Сейчас в Эстонии у большинства людей с коронавирусом не возникает тяжелого течения болезни. ”Если у человека пропадает обоняние или появляется кашель и насморк, это не проблема. Подобных болезней десятки”, — отметил Кадай. По его словам, проблема возникает тогда, когда у представителей групп риска болезнь перетекает в тяжелую форму, приводящую к госпитализации и даже смерти. ”Этим мы должны заниматься в первую очередь”, — сказал специалист.

Однако, по его словам, если на получившего диагноз человека будут излишне давить, это приведет к тому, что люди начнут скрывать болезнь или близкие контакты. ”Болезнь уйдет в подполье. Это самое худшее, что может произойти”, — сказал Кадай. Это усугубит ситуацию с уже возникшим к настоящему моменту замкнутым кругом: с одной стороны вводится все больше ограничений, с другой — люди начинают больше скрывать.

”Если отдельный индивидуум не следует своему гражданскому долгу и не исполняет противовирусные правила, то мы не можем решать это путем радикализации и ужесточения государства. Каждый акт применения силы вызывает противостояние”, — отметил Кадай.

Конечно же, нельзя надеяться только лишь на гражданскую ответственность людей, большую роль в обуздании кризиса имеет вакцинация. Кадай считает, что Эстония могла бы попробовать тактику, при которой вторая доза вакцины ввозится позже, что позволяет большему числу людей получать первую дозу вакцины, и это уже снизит риск тяжелого протекания COVID-19, а следовательно — госпитализации. Почему Эстония до сих пор этого не сделала, он не может сказать. ”Может, это связано с договорами. Если государство начнет применять другие схемы дозировок, чем предусмотрено в договоре купли-продажи, то ответственность на 100% ляжет на него”, — предположил Кадай.