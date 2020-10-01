Экс-глава Департамента здоровья рассказала, сколько людей на самом деле умерло в Эстонии от коронавируса

Она отметила, что если переболеть коронавирусом осенью, когда человек все лето был здоров, тренировался, хорошо питался и гулял на свежем воздухе, то есть когда его иммунная система сильна, то он и лучше перенесет болезнь.

По ее словам, более молодое поколение переносит коронавирус легко. ”А вот группы риска да, защищать надо. Это не значит, что надо запереть своих бабушек и дедушек дома, но свои действия нужно продумывать: например, вместо того, чтобы отметить день рождения в помещении, можно сходить погулять”, — сказала Хярма.

Что касается летальных исходов, то, по словам Хярма, среди умерших очень мало тех, у кого не было каких-либо других заболеваний, кроме COVID-19.

”Согласно данным, которыми я располагаю, у 17 человек среди причин смерти не было других сопутствующих заболеваний”, — сказала специалист.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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