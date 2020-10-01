Экс-глава Департамента здоровья рассказала, сколько людей на самом деле умерло в Эстонии от коронавируса

Она отметила, что если переболеть коронавирусом осенью, когда человек все лето был здоров, тренировался, хорошо питался и гулял на свежем воздухе, то есть когда его иммунная система сильна, то он и лучше перенесет болезнь.
По ее словам, более молодое поколение переносит коронавирус легко. ”А вот группы риска да, защищать надо. Это не значит, что надо запереть своих бабушек и дедушек дома, но свои действия нужно продумывать: например, вместо того, чтобы отметить день рождения в помещении, можно сходить погулять”, — сказала Хярма.
Что касается летальных исходов, то, по словам Хярма, среди умерших очень мало тех, у кого не было каких-либо других заболеваний, кроме COVID-19.
”Согласно данным, которыми я располагаю, у 17 человек среди причин смерти не было других сопутствующих заболеваний”, — сказала специалист.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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