01.10.2020, 11:31

Экс-глава Департамента здоровья рассказала, сколько людей на самом деле умерло в Эстонии от коронавируса

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EST
Экс-глава Департамента здоровья рассказала, сколько людей на самом деле умерло в Эстонии от коронавируса
Hendrik Osula

Мари-Анне Хярма, у которой вчера был последний день на посту главы Департамента здоровья, сказала в интервью Forte, что сейчас специалисты пристально следят за количеством находящихся из-за коронавируса на стационарном лечении пациентов, поскольку именно от этого зависят дальнейшие ограничения или их отсутствие.

Она отметила, что если переболеть коронавирусом осенью, когда человек все лето был здоров, тренировался, хорошо питался и гулял на свежем воздухе, то есть когда его иммунная система сильна, то он и лучше перенесет болезнь.

По ее словам, более молодое поколение переносит коронавирус легко. ”А вот группы риска да, защищать надо. Это не значит, что надо запереть своих бабушек и дедушек дома, но свои действия нужно продумывать: например, вместо того, чтобы отметить день рождения в помещении, можно сходить погулять”, — сказала Хярма.

Что касается летальных исходов, то, по словам Хярма, среди умерших очень мало тех, у кого не было каких-либо других заболеваний, кроме COVID-19.

”Согласно данным, которыми я располагаю, у 17 человек среди причин смерти не было других сопутствующих заболеваний”, — сказала специалист.

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  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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