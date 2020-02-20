Экс-директор библиотеки ТУ пойдет искать правды в Государственный суд

"Сегодняшнее решение неверное, мы обжалуем его в Государственном суде", — сказала представляющий Халлика адвокат Кристи Сильд.

Причиной увольнения стала инфомация о том, что экс-директор библиотеки домогался своей подчиненной.

"Есть полно доказательств, которые показывают взаимное дружеское общение. С такой произвольной трактовкой нельзя в принципе согласиться. Халлик никого не притеснял и его трудовые отношения были прекращены незаконно", — добавила Сильд.

Суд второй инстанции согласился с представленными в апелляции Тартуского университета аргументами и отменил решение уездного суда от 4 сентября 2019 года, по которому иск Халлика был удовлетворен.

Апелляционный суд принял новое решение, полностью отклонив жалобу бывшего директора библиотеки, уволенного за утрату доверия — отклонены были в том числе и всего его финансовые претензии.

На решение Тартуского окружного суда можно подать кассацию в течение 30 дней, а если это решение вступит в законную силу, то вузу в том числе не придется выплачивать Мартину Халлику компенсацию в размере 90 568 евро.