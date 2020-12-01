Экс-директор библиотеки ТУ окончательно оправдан по обвинению в сексуальных преступлениях

Приговор вступил в силу, поскольку Госсуд не принял в производство кассационные жалобы, поданные Лыунаской окружной прокуратурой и представителем потерпевшей стороны на решение Таруского окружного суда.

В марте 2020 года суд первой инстанции признал Халлика виновным в принуждении своей подчиненной к интимным отношениям и наказал его условным сроком, но в сентябре Таруский окружной суд это решение отменил.

Коллегия апелляционного суда посчитала, что нет однозначных доказательств того, что Халлик сознательно использовал в своих интересах свое влияние с целью совершить названные в обвинительном акте преступления. По оценке окружного суда, в решении уездного суда не было обоснований, из которых бы следовало, что обвиняемый должен был понять, что пострадавшая считает его поведение принуждением.

Суд также взыскал из государственного бюджета в пользу Халлика 4688 евро на покрытие расходов на юридическую помощь при рассмотрении апелляции и 30 834 евро на покрытие расходов на услуги адвоката при рассмотрении дела в уездном суде.