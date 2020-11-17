EKRE вновь ссорится с президентом: партия обвиняет Керсти Кальюлайд во лжи

Речь идет о вчерашней пресс-конференции Кальюлайд, прошедшей после заседания Совета по государственной обороне, созванного для обсуждения слов лидеров EKRE Марта и Мартина Хельме, когда они неделю назад в радиоэфире поставили под сомнение защищенность э-выбров в Эстонии, пишет Forte.ee.

Президент вчера на пресс-конференции в числе прочего сказала следующее: "Отвечающие за наше э-государство и э-выборы министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием, а также руководители службы по проведению выборов и избирательной комиссии дали совету обзор, в котором однозначно опровергли все прозвучавшие со стороны Марта и Мартина Хельме упреки".

Тем самым, по утверждению президента, выходит, что якобы министр от EKRE опроверг слова руководителей своей партии. На это из штаба партии отреагировали и опубликовали в интернет-издании заявление с заголовком: "Президент Керсти Кальюлайд попалась на пресс-конференции на лжи", и далее идут цитаты Рауля Сиема о том, что в самом деле происходило на заседании Совета по гособороне.

"Позже я с удивлением услышал на пресс-конференции слова президента о том, что IT-министр вместе с RVT (государственная служба по проведению выборов - riigi valimisteenistus) однозначно опровергли утверждения Марта и Мартина Хельме о незащищенности э-выборов. На самом деле этого не было. Да, со своей стороны я отметил, что лично у меня нет доказательств, подтверждающих возможный обман, но в диалоге - отвечают ли касающиеся э-выборов утверждения Марта и Мартина Хельме действительности? - я не участвовал. Этот диалог был только между президентом и RVT", - заявил министр.

Рауль Сием также продолжил: "Я не выражал мнения, которые можно было бы истолковать, что я нахожусь на позиции, что э-выборы защищены. Наоборот, я выразил мнение, что нужно установить степень защищенности э-выборов, для чего запланирован международный аудит и проведение анализа рисков".