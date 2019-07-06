EKRE вновь хочет восстановить в Лихула скандальный памятник

В связи с этим представитель EKRE в волостном собрании Ляэнеранна Меэлис Малк сделал накануне июньских праздников у волостной управы запрос, могут ли в управе доказать, что инфотабличка памятного камня правоприемственно после Лихулаской волости принадлежит Ляэнераннаской волости.

У памятника противоречивое прошлое. Сначала памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии, установили в Пярну, затем срочно перенесли в Лихула, откуда также убрали под покровом ночи. Памятник сопровождала критика со многих сторон, в том числе и западных союзников Эстонии.

На памятном знаке был изображен военный в немецкой военной форме времен второй мировой войны. И следующий текст: «Эстонским мужчинам, воевавшим в 1940-1945 против большевизма и во имя восстановления независимости Эстонии»

В конце концов по предложению правительства памятник отправили в Лагеди в Музей борьбы за свободу, где он стоит до сих пор.

Памятник принадлежит музею, и его директор Йоханнес Тырс не согласен с ним расставаться: директор не хочет, чтобы выкруг него вновь начались споры.